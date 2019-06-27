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27.06.2019
Военное обозрение

Новый "сюрприз" для Украины: ПАСЕ отказалась готовить доклад по Крыму и Донбассу

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Из Совета Европа приходят сводки о решениях ПАСЕ по российской делегации. Свежие данные говорят о том, что Парламентская ассамблея Совета Европы принимает решение восстановить российскую делегацию в правах без каких-либо ограничений.

Источник изображения: ПАСЕ

Эти новости на Украине в стане радикалов и антироссийски настроенных СМИ вызывают самое настоящее негодование. Дело в том, что ПАСЕ в итоговой резолюции фактически отклоняет десятки поправок, которые предлагали внести украинская, грузинская и прибалтийские делегации.

Таким образом, делегации России возвращается право голоса, предоставляются все возможности по голосованию за те или иные кандидатуры в управляющие органы ПАСЕ и самого Совета Европы.

Наибольшее негодование СМИ Украины выразили по поводу того, что мониторинговая группа ПАСЕ не нашла каких-либо оснований для нового ограничения возможностей российской делегации, а регламентный комитет ПАСЕ отказался от подготовки доклада по Крыму и Донбасса. Это неприятный "сюрприз" для Украины. Ведь именно на этом докладе настаивала украинская делегация. В свою очередь подготовку такого доклада поддерживали депутаты от Грузии. Регламентная комиссия не сочла необходимым заниматься подготовкой такого доклада, отметив, что в конечном итоге может быть опубликован доклад по MH17.

Сегодня российские парламентарии в ПАСЕ должны принять участие в голосовании по кандидатурам на должность спикера Парламентской ассамблеи.

Как пошутили в социальных сетях, у Украины с Грузией не остаётся никаких аргументов, кроме стандартного американского приёма: обвинить противника в сексуальных домогательствах - по известному варианту с Домиником Стросс-Каном...

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  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Россия
США
Украина
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