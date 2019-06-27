Новейшая российская авиабомба "Дрель" станет основой для семейства подобных боеприпасов - "Техмаш"

Кубинка (Московская область). 26 июня. ИНТЕРФАКС - Разрабатываемая в РФ планирующая авиационная бомба "Дрель" станет платформой для создания различных боеприпасов, сообщил журналистам гендиректор концерна "Техмаш" Владимир Лепин.

"Данное изделие является "пионерским" для российских ВВС, реализующее принцип "пустил-забыл". Также оно имеет большой модернизационный потенциал, позволяющий строить на его платформе авиационные средства поражения различного назначения", - сказал Лепин на форуме "Армия-2019".

Он заявил, что в России будет создана линейка авиационных планирующих средств поражения, использующих принцип "пустил-забыл". Касаясь характеристик "Дрели", он сообщил, что она предназначена для круглосуточного и всепогодного применения без захода самолета-носителя в зону действия ПВО и доставки к цели с высокой точностью самоприцеливающихся боевых элементов.

"Может применяться для поражения бронированной техники, наземных РЛС, пунктов управления и энергетических установок зенитных-ракетных комплексов", - напомнил Лепин.

Накануне пресс-служба концерна "Техмаш" (входит в "Ростех") сообщила, что государственные испытания "Дрели" завершатся в 2019 году.

"Изделия по теме "Дрель" заканчивают государственные испытания в текущем году. В дальнейшем предполагается принятие их на вооружении и последующее серийное производство", - заявил генеральный директор концерна Владимир Лепин, чьи слова приводились в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что данный боеприпас разработан на базе предприятия "НПО "Базальт" и является "пионерским" для российских ВВС.