Новейшая авиационная ракета "Бронебойщик" прошла государственные испытания

Москва. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Новейшая неуправляемая авиационная ракета "Бронебойщик" прошла государственные испытания, в ближайшее время будет принято решение о проведении её опытно-войсковой эксплуатации, сообщил журналистам гендиректор концерна "Техмаш" (входит в "Ростех") Владимир Лепин.

"Все госиспытания завершены в полном объеме. Мы за счет собственных средств подготовили партию для опытно-войсковой эксплуатации по отработке способов боевого применения этих боеприпасов", - сказал Лепин.

Он также сообщил, что в ходе испытаний потребовалось проведение корректировки технического задания.

"Сегодня госзаказчик рассматривает эти вопросы и в ближайшее время должен принять решение о корректировке этих требований и, соответственно, принять решение о проведении опытно-войсковой эксплуатации", - сообщил Лепин.

"Бронебойщик" предназначен для поражения одиночных и площадных (групповых) целей: живой силы, небронированной и легкобронированной техники, надводных кораблей в любых метеоусловиях и в любое время суток. Дальность стрельбы ракеты - до 6 тыс. метров.