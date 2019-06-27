В Совфеде прокомментировали решение о приостановке ДРСМД

Решение верхней палаты российского парламента одобрить закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является ответной мерой на провокационный и враждебный шаг США, рассказала "Известиям" член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

Ранее в среду, 26 июня, члены Совета Федерации единогласно проголосовали за закон о приостановлении ДРСМД. Теперь документ поступит на подпись президенту России Владимиру Путину. На следующий день после подписания он вступит в силу.

"Наши западные партнеры осуществляют опрометчивые попытки по развязыванию новой гонки вооружений, которая не выгодна ни одному субъекту международного права, в том числе США", — отметила сенатор.

Текущее разрушение договоров в области вооружения негативно отразится на мировой стабильности, убеждена политик. Это приведет к тому, что в будущем страны начнут отходить от принципов международного права, в том числе в сфере ядерного оружия.

При этом Ковитиди подчеркнула, что обвинения Соединенных Штатов в невыполнении Россией условий договора не имеют под собой никаких фактических доказательств.

18 июня закон о приостановке участия России в договоре приняла Госдума. Документ на рассмотрение нижней палаты парламента 30 мая внес глава государства.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. При этом в Москве неоднократно отмечали готовность к новым инициативам по контролю над вооружениями, если они будут разработаны с учетом интересов всех участников.

Первым процедуру выхода из договора начал Вашингтон в феврале, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны России опровергло все заявления о нарушении соглашения.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.