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27.06.2019
Известия.ru

Приостановку ДРСМД назвали в Госдуме вынужденной мерой

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что одобренный Советом Федерации закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) носит ответный зеркальный характер.

"Это мера вынужденная. При этом хочу отметить, что в отличие от США мы не вышли из договора, а приостановили его действие", — сказал он в интервью RT.

Парламентарий отметил, что вся ответственность "за разрушение европейской безопасности" лежит на американской стороне. Швыткин также напомнил, что в случае невозвращения США к этому договору 2 августа он прекратит свое действие.

"Западные партнеры должны понимать, чем это чревато в случае прекращения действия договора", — заключил депутат.

Ранее в среду в МИД России сообщили, что Москва готова к любым мерам, которые примет Североатлантический альянс. Замглавы ведомства Сергей Рябков подчеркнул, что Россия будет сдерживать "агрессивные намерения НАТО" и готова применить шаги военного характера.

Закон о выходе России из ДРСМД 26 июня одобрил Совет Федерации. Документ вступит в силу на следующий день после того, как его подпишет президент России Владимир Путин.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

США первыми начали процедуру выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Москву в якобы невыполнении пунктов соглашения. В Вашингтоне уверены, что ракета 9М729 нарушает условия договора. В Минобороны России все обвинения отвергли. 2 августа 2019 года заканчивается процедура расторжения договора, начатая США.

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Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
РСМД
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