На форуме "Армия-2019" показана новая СБРМ

Специальную боевую разведывательную машину (СБРМ) представили специалисты холдинга "Росэлектроника" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" в подмосковной Кубинке.

Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации "Ростех". Машина разработана на базе бронеавтомобиля "Тигр" в Омском НИИ приборостроения Росэлектроники. Она предназначена для использования как передовыми подразделениями, так и в тылу.

Возможности СБРМ позволяют обнаруживать неподвижные или движущиеся цели на расстоянии до 10 км. В случае необходимости получения информации о более отдаленных участках, экипаж может задействовать комплекс дальней разведки на базе беспилотного летательного аппарата.

"Машина при помощи оптико-электронных средств разведки "видит" поле боя на расстоянии 10 километров, создает "цифровую" карту местности, в режиме реального времени отслеживает потенциальные цели и поражает их", - пояснил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Отмечается, что разведывательный автомобиль прошёл государственные испытания и уже получил необходимую разрешительную документацию для экспорта. Он также поставляется в подразделения Росгвардии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международный военно-технический форум "Армия" проходит в подмосковном парке "Патриот" с 2015 года. Мероприятие является ключевым событием для оборонно-промышленного комплекса России, участие в нём принимают делегации, представляющие порядка 120 стран, в том числе более 40 министров обороны.