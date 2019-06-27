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27.06.2019
Вестник Мордовии

Какую технику представляет УВЗ на форуме "Армия-2019"

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Источник изображения: Фото: http://uralvagonzavod.ru

Около 20 образцов военной техники в этом году представит корпорация УВЗ на V Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Свои разработки Уралвагонзавод демонстрирует на собственной открытой, закрытом стенде в Демонстрационном центре Госкорпорации "Ростех" и на площадке Министерства обороны РФ. Это новые перспективные разработки и уже хорошо зарекомендовавшие себя боевые машины и оборудование, сообщают в пресс-службе УВЗ.

На открытой выставочной площадке выставлены 5 натурных образцов: от нижнетагильского Уралвагонзавода танк Т-90МС, модернизированный Т-72 с системой управления огнем с тепловизионным прицелом, боевая машина поддержки танков БМПТ-72 и двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-10ПМ Машиностроительной компании "Витязь".

АО "НПО "Электромашина" в рамках стенда УВЗ представит свою гражданскую продукцию - мобильную мастерскую по ремонту электрооборудования на базе грузового фургона. Это образец единой платформы для ремонта серийной, ранее выпускаемой и перспективной спецтехники. Кроме того, на нескольких объектах, представленных на МВТФ "Армия-2019" - бронетранспортёре БТ-3Ф и бронеавтомобиле "Тайфун-К" - можно будет увидеть боевой модуль, производства "Электромашины". Двухплоскостная стабилизированная дистанционно управляемая платформа 5ЭЦ16У на сегодняшний день уже получил литеру "О1", ведется освоение ее серийного производства.

Также на открытой экспозиции УВЗ специалисты представят боеприпасы для своих боевых машин производства АО "НПК "Техмаш", АО "НИМИ" и АО "НПО "Прибор". От АО "Тренажерные системы" будет выставлен тренажер экипажа БМПТ и её модификаций ТЭК-199-РДП-Э.

АО "ЦНИИ "Буревестник" планирует представить в Демонстрационном центре "Ростеха" натурный образец 57-мм автоматической облегченной артиллерийской установки АУ-220М военно-воздушного, сухопутного и морского исполнения легкой серии.

Некоторые перспективные образцы вооружения, перечень которых засекречен, в действии продемонстрируют военным специалистам на закрытых показах. А танки Т-72Б3, БМП-1АМ, двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-10ПМ и другая техника будет доступна всем. Они покажут свою мощь на открытом динамическом показе.

На стенде УВЗ расскажут с наглядной демонстрацией про технику Уралвагонзавода, "Уралтрансмаша", Завода №9, Рубцовского филиала УВЗ, МК "Витязь", ЦНИИ "Буревестник" и "Омсктрансмаша". Там можно будет увидеть уникальный танк Т-90МС, созданный на 3D-принтере по оригинальным чертежам от разработчика - АО "УКБТМ".

Помимо этого, продукция военного назначения предприятий УВЗ будет представлена в Демонстрационном центре Госкорпорации "Ростех" и в экспозициях Министерства обороны РФ. Российские военные покажут технику нового поколения УВЗ на демонстрационной площадке "Армия России - завтра" - танк Т-14 "Армата", боевую машину поддержки танков БМПТ, 152-мм межвидовой артиллерийский комплекс "Коалиция-СВ", БМП Т-15, 82-мм самоходный миномет 2С41 и боевая машина 2С38 "Деривация-СВ".

Также на открытой выставочной площадке Минобороны АО "Омсктрансмаш" впервые представит семейство минных заградителей на колесном и гусеничном шасси и танковый мостоукладчик МТУ-2020 с механизированным мостом повышенной пропускной способности.

В составе экспозиции инженерных войск Министерства обороны будет представлен бронированный бульдозер Б12С.5000ЕН от ООО "ЧТЗ-УРАЛТРАК", а на площадке ГАБТУ МО РФ двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-10ПМ от АО "МК "Витязь".

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Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Армата
АУ-220М
БМП-1
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