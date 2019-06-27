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27.06.2019
Газета.ru

Склад за чужой счет: США выделят Украине $4 млн

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Источник изображения: gazeta.ru

США выделят Украине $4 млн на строительство складов для боеприпасов

США в ближайшие два года выделят Киеву еще $4 млн на военные расходы. На этот раз речь идет о строительстве на Украине шести складов боеприпасов. Причем Соединенные Штаты с 2004 по 2018 год направили украинской стороне уже $40 млн на хранение и уничтожение советских вооружений и боеприпасов. Помимо этого, США ежегодно оказывают финансовую поддержку военному сектору Украины. В этом году на эти цели Вашингтон собирается выделить $250 млн.



Вашингтон и Киев подписали новый меморандум о взаимопонимании по управлению запасами обычных вооружений. В соответствии с ним США предоставят министерству обороны Украины $4 млн на строительство шести складов боеприпасов, говорится в сообщении Госдепартамента США. Финансирование будет выделено в ближайшие два года.

В американском внешнеполитическом ведомстве рассчитывают, что этот проект сделает складирование украинских боеприпасов более безопасным, а также

будет способствовать "достижению Украиной своей цели" - соблюдению стандартов физической безопасности и управления запасами боеприпасов, установленных НАТО.

"В 2018 году в качестве ведущей страны целевого фонда НАТО "Партнерство ради мира" Соединенные Штаты финансировали уничтожение или демилитаризацию более 1,7 тыс. т устаревших боеприпасов советского производства в Украине", - указано в сообщении.

В Госдепе также напомнили, что с 2004 по 2018 год американская сторона выделила Украине более $40 млн на хранение и уничтожение обычных вооружений и боеприпасов, которые сохранились у Киева после распада СССР.

Там также отметили, что в прошлом году Вашингтон выделил украинской стороне средства на обезвреживание мин на территории площадью более 227 тыс. кв. м на востоке государства, где идут боевые действия.

США довольно активно финансируют военную отрасль Украины и ждут от нее ответных действий. На прошлой неделе спецпредставитель Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса заявил, что Киев должен начать приобретать оружие и военную технику у американской стороны.

"Думаю, важно также, чтобы Украина ответила взаимностью - в плане покупки у нас военной техники. И я знаю, что они [власти Украины] намерены это сделать", - сообщил сотрудник Госдепартамента.

Он не уточнил, какое именно оружие украинская сторона планирует приобрести у Вашингтона и сколько средств собирается на это потратить.

Волкер назвал приоритетными, в частности, поставки антиснайперских систем, противотанковых комплексов Javelin. "Глядя в будущее, нам надо рассмотреть [возможность поставок] систем ПВО (противовоздушной обороны), прибрежной обороны Все они очень важны", - отметил американский дипломат.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским сенатором Робертом Портманом (республиканец от штата Огайо), которому сообщил, что украинская армия нуждается в новых системах вооружений. Об этом сам американский политик сообщил 5 июня во время выступления в сенате.

Портман также рассказал, что встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил Украины Русланом Хомчаком. Они также говорили о возможности оказания военной помощи Киеву со стороны Вашингтона. "Я уже начал обсуждать со своими коллегами в комитете по делам вооруженных сил и администрацией [президента США Дональда] Трампа эти подробности и некоторые просьбы, с которыми он обратился", - сказал американский политик.

При этом американская сторона и так оказывает украинской довольно серьезную помощь в военной сфере. Председатель комитета по делам вооруженных сил палаты представителей США Адам Смит (демократ от штата Вашингтон) 10 июня презентовал проект американского военного бюджета на следующий год.

В соответствии с ним Пентагон планирует заложить $250 млн на военную помощь Украине в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября.

"В этом разделе $250 млн разрешено использовать для выполнения полномочий, разрешающих министру обороны оказывать правительству Украины содействие в вопросах, связанных с обеспечением безопасности и разведкой", - указано в законопроекте.

Таким образом, по сравнению с текущим годом Вашингтон увеличит военную помощь Украине на $50 млн. Именно такую сумму планируется потратить на летальное оружие, которое повысит уровень обороны Украины. Остальные средства предполагается направить на подготовку военнослужащих, логистическое обеспечение и поддержку в сфере военной разведки.

И такого рода поддержка со стороны Вашингтона имеет место ежегодно. По данным Пентагона, с 2014 года по настоящее время США выделили на военную помощь Киеву $1,5 млрд.


Лидия Мисник

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Россия
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Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Проекты
2020-й год
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