Войти
27.06.2019
ИноСМИ

National Review (США): НАТО требует от России уничтожить новую ракетную систему

419
0
0
Демонстрация ракеты 9М729 для военных атташе
Демонстрация ракеты 9М729 для военных атташе.
Источник изображения: © РИА Новости, Владимир Астапкович

НАТО продолжает бряцать оружием у границ с Россией и нагнетать обстановку. Несмотря на очевидные факты нарушения Вашингтоном Договора о РСМД, за океаном и в НАТО пытаются все перевернуть с ног на голову, обвиняя Россию в нарушении этого соглашения. При этом генсек альянса даже позволяет себе выступать с угрозами в адрес Москвы.

НАТО заявила во вторник, что Россия должна уничтожить новую ракетную систему, которую США считают нарушением договора о ядерном оружии времен холодной войны. В противном случае Россия рискует столкнуться с последствиями невыполнения этого требования.

США и их союзники по НАТО потребовали от Москвы отказаться от крылатой ракеты 9М729 / SSC-8 к августу, поскольку она нарушает Договор о РСМД, подписанный в 1987 году президентом Рональдом Рейганом и советским лидером Михаилом Горбачевым.

Договор запрещает любой стране иметь наземные ядерные и неядерные ракеты с дальностью действия от 500 до 5000 километров. США официально выйдут из соглашения 2 августа, если переговоры не дадут положительного результата.

"Мы призываем Россию пойти ответственным путем, но пока не видим никаких указаний на то, что Россия намерена это сделать, - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. - Мы должны будем ответить".

Этот ответ может включать в себя увеличение числа полетов американских военных самолетов, способных нести ракеты с ядерными боеголовками, над Европой и передислокации американских ракет морского базирования. "Все варианты на столе, но мы смотрим на обычные системы вооружений. Это важно знать нашим европейским союзникам", - заявил журналистам посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон (Kay Bailey Hutchison).

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в марте, что Кремль выступает за то, чтобы американское ядерное оружие и ракетные системы были полностью вывезены из Европы. Это заявление прозвучало на следующий день после того, как Россия заявила, что приостанавливает свои обязательства по ДРСМД. В настоящее время около 150 единиц ядерного оружия США размещены в пяти европейских странах-членах НАТО. В декабре президент России Владимир Путин в тонко завуалированной манере сделал угрожающее заявление западным державам, которые могут рассматривать возможность нападения на Россию. "Наши новые системы, надеюсь, заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике", - сказал Путин, добавив, что "НАТО продолжала наращивать свою военную инфраструктуру вблизи наших границ в течение года".


Мейрид Макардл (Mairead McArdle)

Права на данный материал принадлежат ИноСМИ
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
Проекты
NATO
Евросоюз
РСМД
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
25.10.2018
Победителей не будет
24.07.2017
Европа становится ближе — особенно для «Искандеров»
26.03.2015
После ДОВСЕ
02.12.2013
Стратегический диалог: смена приоритетов
22.04.2013
Политика и национальная оборона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.06 08:45
  • 44
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 27.06 07:45
  • 107
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 27.06 07:11
  • 1
Россию потеснили на рынке оружия
  • 27.06 06:58
  • 72
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 27.06 04:20
  • 18
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 26.06 23:35
  • 2
ОСК представляет на "Армии-2019" многоцелевой фрегат
  • 26.06 23:19
  • 33
Sina (Китай): как Россия умудряется создавать истребители, если у нее отсталые электронные технологии?
  • 26.06 23:17
  • 3
Технополис "Эра" разработал беспилотник в виде полярной совы
  • 26.06 22:51
  • 2
Чемезов сообщил о готовности "Ростеха" к возможному снижению гособоронзаказа
  • 26.06 22:38
  • 1
Производственная кооперация в рамках ОАК по программе самолета МС-21
  • 26.06 22:34
  • 1
Корпусное шасси разработки Брянского автомобильного завода
  • 26.06 22:05
  • 1
Вице-премьер Борисов назвал форум "Армия" одной из лучших в мире выставок вооружения
  • 26.06 22:04
  • 8
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 26.06 19:38
  • 6
"Тигр" стал "Атлетом": чем отличается бронеавтомобиль нового поколения
  • 26.06 19:29
  • 4
Украинская модернизация "Шилки"