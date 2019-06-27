National Review (США): НАТО требует от России уничтожить новую ракетную систему

НАТО продолжает бряцать оружием у границ с Россией и нагнетать обстановку. Несмотря на очевидные факты нарушения Вашингтоном Договора о РСМД, за океаном и в НАТО пытаются все перевернуть с ног на голову, обвиняя Россию в нарушении этого соглашения. При этом генсек альянса даже позволяет себе выступать с угрозами в адрес Москвы.

НАТО заявила во вторник, что Россия должна уничтожить новую ракетную систему, которую США считают нарушением договора о ядерном оружии времен холодной войны. В противном случае Россия рискует столкнуться с последствиями невыполнения этого требования.

США и их союзники по НАТО потребовали от Москвы отказаться от крылатой ракеты 9М729 / SSC-8 к августу, поскольку она нарушает Договор о РСМД, подписанный в 1987 году президентом Рональдом Рейганом и советским лидером Михаилом Горбачевым.

Договор запрещает любой стране иметь наземные ядерные и неядерные ракеты с дальностью действия от 500 до 5000 километров. США официально выйдут из соглашения 2 августа, если переговоры не дадут положительного результата.

"Мы призываем Россию пойти ответственным путем, но пока не видим никаких указаний на то, что Россия намерена это сделать, - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. - Мы должны будем ответить".

Этот ответ может включать в себя увеличение числа полетов американских военных самолетов, способных нести ракеты с ядерными боеголовками, над Европой и передислокации американских ракет морского базирования. "Все варианты на столе, но мы смотрим на обычные системы вооружений. Это важно знать нашим европейским союзникам", - заявил журналистам посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон (Kay Bailey Hutchison).

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в марте, что Кремль выступает за то, чтобы американское ядерное оружие и ракетные системы были полностью вывезены из Европы. Это заявление прозвучало на следующий день после того, как Россия заявила, что приостанавливает свои обязательства по ДРСМД. В настоящее время около 150 единиц ядерного оружия США размещены в пяти европейских странах-членах НАТО. В декабре президент России Владимир Путин в тонко завуалированной манере сделал угрожающее заявление западным державам, которые могут рассматривать возможность нападения на Россию. "Наши новые системы, надеюсь, заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике", - сказал Путин, добавив, что "НАТО продолжала наращивать свою военную инфраструктуру вблизи наших границ в течение года".

Мейрид Макардл (Mairead McArdle)