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27.06.2019
ЦАМТО

ВМС Филиппин получат новые ударные катера и корветы

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Проект "лёгкого" фрегата Hyundai Heavy Industries
Проектное изображение заказанного ВМС Филиппин "легкого" фрегата южнокорейской корпорации Hyundai Heavy Industries.
Источник изображения: Hyundai Heavy Industries

ЦАМТО, 26 июня. Как сообщил агентству PNA командующий ВМС Филиппин вице-адмирал Роберт Эмпедрад, президент страны Родриго Дутерте недавно одобрил приобретение восьми скоростных ударных катеров.

По информации вице-адмирала, бюджет проекта составляет 10 млрд. филип. песо (191 млн. долл.). Четыре катера будут оснащены ракетами, предназначенными для высокоточного поражения целей вне зоны прямой видимости (на удалении до 25 км).

Кроме того, одобрено приобретение для ВМС двух новых корветов. Бюджет данной программы составит 28 млрд. филип. песо (535 млн. долл.).

По заявлению Р.Эмпедрада, несмотря на небольшие размеры, корветы будут обладать большей огневой мощью, чем два фрегата класса "Хосе Ризал", строительство которых в настоящее время ведется на предприятии южнокорейской компания Hyundai Heavy Industries (HHI).

Командующий ВМС Филиппин рассчитывает, что поставка двух новых фрегатов, двух новых корветов, восьми скоростных ударных катеров, трех модернизированных патрульных катеров класса "Грегорио Дель Пилар" ("Гамильтон"), корветов класса "Хасинто" и, возможно, двух подводных лодок существенно усилят боевую мощь флота.

Как сообщил вице-адмирал, переданный из состава ВМС Республики Корея противолодочный корвет (PCC-762) "Чхунджу" (Chungju) класса "Поханг" Флай.3, получивший новое наименование (PS-39) "Конрадо Яп" (Conrado Yap), прибудет в страну в июле текущего года.

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Страны
Филиппины
Южная Корея
Компании
HHI
Hyundai
Проекты
Hamilton
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