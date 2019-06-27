Илон Маск перепутал Марс и Луну

Илон Маск намерен колонизировать Марс, но путает его с Луной. В своем аккаунте в Twitter глава SpaceX опубликовал забавную картинку. Рядом с воинственной подписью изображение земного спутника. Правда, внимательным пользователям Маск ответил: "Луну тоже оккупируем". Возможно, предприниматель хотел тонко подшутить над Трампом. Не так давно президент США назвал Луну частью Марса. Так что вероятность ошибки со стороны Маска близка к нулю.

Илон Маск намерен колонизировать Марс, но путает его с Луной. В своем аккаунте в Twitter глава SpaceX опубликовал забавную картинку. Рядом с воинственной подписью изображение земного спутника. Правда, внимательным пользователям Маск ответил: "Луну тоже оккупируем". Возможно, предприниматель хотел тонко подшутить над Трампом. Не так давно президент США назвал Луну частью Марса. Так что вероятность ошибки со стороны Маска близка к нулю.