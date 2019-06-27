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27.06.2019
Известия.ru

Илон Маск перепутал Марс и Луну

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Илон Маск
Илон Маск.
Источник изображения: Фото: Mike Blake / Reuters

Илон Маск намерен колонизировать Марс, но путает его с Луной. В своем аккаунте в Twitter глава SpaceX опубликовал забавную картинку. Рядом с воинственной подписью изображение земного спутника. Правда, внимательным пользователям Маск ответил: "Луну тоже оккупируем". Возможно, предприниматель хотел тонко подшутить над Трампом. Не так давно президент США назвал Луну частью Марса. Так что вероятность ошибки со стороны Маска близка к нулю.

Илон Маск намерен колонизировать Марс, но путает его с Луной. В своем аккаунте в Twitter глава SpaceX опубликовал забавную картинку. Рядом с воинственной подписью изображение земного спутника. Правда, внимательным пользователям Маск ответил: "Луну тоже оккупируем". Возможно, предприниматель хотел тонко подшутить над Трампом. Не так давно президент США назвал Луну частью Марса. Так что вероятность ошибки со стороны Маска близка к нулю.

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США
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SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
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