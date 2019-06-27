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27.06.2019
Военно-промышленный курьер

За хищение сотни млн со строительства космодрома "Восточный" дают условно

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Приморском крае суд приговорил бывшего директора ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" (ТМК) Виктора Гребнева, которое строило космодром "Восточный", к пяти годам лишения свободны условно по обвинению в растрате и преднамеренном банкротстве.

Как сообщает РИА Новости, по версии следствия, с 2012 до осени 2014 года Гребнев заключал заведомо невыгодные для ТМК договоры поручительства, похитив тем самым более 288 млн рублей. Кроме этого, он заключил еще ряд договоров, что привело к причинению ТМК ущерба на общую сумму свыше 130 млн рублей.

Ранее ТМК заявляла, что причиной задолженности в 96 млн рублей перед приморскими строителями космодрома "Восточный" стали действия Гребнева, который покупал яхты и строил особняк.

Отмечается, что Гребневу еще предстоит оплатить штраф в 200 тысяч рублей. Судья отказала во всех заявленных гражданских исках. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Другой экс-гендиректор ТМК Игорь Нестеренко похитил на стройке "Восточного" 104,5 млн рублей и был осужден на три года колонии. Экс-председатель совета директоров ТМК Сергей Юдин, который, по версии следствия, организовал хищения Нестеренко денег, был приговорен к трем годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

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