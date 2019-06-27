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27.06.2019
ЦАМТО

Цифровой корабельный комплекс связи "Росэлектроники" прошел госиспытания

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Военнослужащий ВМФ РФ
Военнослужащий ВМФ РФ.
Источник изображения: ТАСС/Виталий Невар

ЦАМТО, 26 июня. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех в рамках форума "Армия-2019" представил модернизированный многофункциональный интегрированный комплекс связи МИКС для надводных кораблей и подлодок, включающий "умные" биометрические браслеты для экипажа.

Комплекс прошел государственные испытания на Балтийском флоте и был модернизирован в соответствии с требованиями заказчика.

В ходе модернизации разработчики повысили киберзащищенность комплекса: был усилен функционал средств защиты администрирования информационной безопасности, созданы дополнительные решения для противодействия кибератакам.

Комплекс позволяет осуществлять "цифровизацию" внутренней и внешней связи корабля, а также обеспечивать членов экипажей внутренней беспроводной связью с бесшовным роумингом.

В рамках выставочной экспозиции форума "Армия-2019" разработчик оборудования – ПАО "Интелтех" (входит в "Росэлектронику") – представил сервер-коммутатор, входящий в состав комплекса связи, и набор наиболее востребованных терминалов, в том числе, "умные" браслеты для биометрического контроля экипажа. Устройства обеспечивают идентификацию персонала и мониторинг его местоположения, а также позволит дистанционно отслеживать его состояние.

На борту судна МИКС обеспечивает внутрикорабельную громкоговорящую связь, корабельную телефонную связь, видеонаблюдение, обмен данными, а также трансляцию видеоконтента на экранах, установленных в каютах. За пределами корабля МИКС поддерживает телеграфную и телефонную связь, видеоконференцсвязь, обмен данными и файлами. Специальное программное обеспечение (СПО) обеспечивает должностным лицам полный пакет мультисервисных услуг и управляет широкой номенклатурой аппаратуры связи.

"МИКС представляет собой модульное решение, масштабируемое под различные ранги и классы кораблей. Разработанные технологии позволяют создавать комплексы связи не только для флота, но также для транспортных и промышленных объектов, таких как, например, буровые платформы, – сообщили в "Росэлектронике". – Мы стремимся снизить цену оборудования для гражданского потребителя, совершенствуя технологию его производства. Так, например, изготовление корпусов гражданской аппаратуры из пластика позволит производителю снизить финальную стоимость продукции".

Сообщение размещено на сайте холдинга "Росэлектроника".

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