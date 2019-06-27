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27.06.2019
ТАСС

"Рособоронэкспорт" планирует поставлять оружие на экспорт на сумму около $13 млрд в год

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Генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев
Генеральный директор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

По словам гендиректора госкомпании Александра Михеева, наибольшие объемы поставок приходятся на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Северной Африки

КУБИНКА /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Россия планирует сохранить объем поставок на экспорт оружия, военной и специальной техники на уровне около $13 млрд в год. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках форума "Армия-2019" гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Россия в течение последних трех лет сохраняет уровень экспорта вооружений, военной и специальной техники на уровне $15 млрд в год. Объем поставок продукции военного назначения по линии "Рособоронэкспорта" достиг в 2018 году $13,7 млрд. Мы уверены, что сможем удержать этот уровень", - сказал он.

Михеев отметил, что наибольшие объемы поставок продукции военного и двойного назначения приходятся на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Северной Африки. До половины общего объема поставок составляет авиационная техника, уточнил гендиректор, вторую и третью позиции занимают техника сухопутных войск и средства ПВО (чуть менее 20% каждая). Техника военно-морского флота занимает четвертую позицию.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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АРМИ-20XX
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