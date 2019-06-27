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27.06.2019
Интерфакс-АВН

Белоруссия подписала ряд контрактов с российскими оборонными заводами

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Радиолокационная станция "Противник-ГЕ" Источник: http://www.militaryparitet.com/.

Минск. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Минобороны Белоруссии подписало ряд контрактов на международном военно-техническом форуме "Армия-2019", сказано в сообщении ведомства.

Так, заключен контракт на поставку дополнительных комплектующих для радиолокационных станций "Противник-Г", несущих боевое дежурство по охране государственной границы Белоруссии в воздушном пространстве.

Также подписаны контракты на проведение капитального ремонта авиационных двигателей для самолетов Ил-76МД, что позволит увеличить срок эксплуатации авиадвигателей на 12 лет.

С корпорацией "Уралвагонзавод" подписан контракт, предусматривающий модернизацию 11 танков Т-72Б до уровня Т-72Б3 в 2019-2020 годах.

В Минобороны отметили, что "в рамках договора о развитии военно-технического сотрудничества между Беларусью и Россией корпорация "Уралвагонзавод" с 2015 года успешно выполняет модернизацию танков Т-72Б для белорусской армии". Танки Т-72Б3 с прицелом белорусского производства "Сосна У" сегодня превосходят все зарубежные аналоги по критерию "стоимость-эффективность" не менее чем в два раза, считают в белорусском ведомстве.

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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Ил-76
Ил-76МД
Противник-ГЕ
Т-72
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