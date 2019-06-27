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27.06.2019
Деловая газета "Взгляд"

Названо вооружение строящегося в Индии российского фрегата

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Представитель индийской компании Goa Shipyard Limited (GSL), которая по российской лицензии построит два фрегата проекта 11356, на форуме "Армия-2019" сообщил, что корабли получат как российские, так и индийское вооружение.

"Преимущественно вооружение новых фрегатов будет состоять из образцов индийского производства, в число которых входят крылатые ракеты "Брамос", 76-миллиметровая морская пушка, два 30-миллиметровых зенитных автомата, две торпедные установки и реактивный бомбомет. Вместе с тем противовоздушную защиту корабля обеспечит российское оружие - зенитные ракетные комплексы "Штиль-1" и "Игла", – передает ТАСС слова представителя GSL.

По его данным, фрегат получит российские РЛС "Фрегат-М2ЭМ" и "Позитив-МЭ1.2", а вся остальная электроника будет индийского производства.

Напомним, в ноябре 2018-го года сообщалось, что "Рособоронэкспорт" и индийская компания Goa Shipyard Limited (GSL) договорились о строительстве в Индии двух фрегатов проекта 11356 класса "Адмирал Григорович".



Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Компании
GSL
РОЭ
Проекты
1135 Буревестник
АРМИ-20XX
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