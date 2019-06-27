Калининградские танкисты переквалифицировались в водолазов

Военнослужащие вновь сформированного отдельного танкового полка, дислоцированного в Калининградской области, приступили к освоению курса по водолазной подготовке.

Прежде всего экипажи танков Т-72Б3 должны отработать действия при нештатных ситуациях, которые могут возникнуть во время преодоления водных преград и подводного вождения. Занятия проходят на комплексе легководолазной подготовки, где на затопленном макете танка военнослужащих обучают использовать специальный изолирующий противогаз.

Затем танкисты учатся покидать затопленную боевую машину. Также они осваивают особую сигнальную систему, позволяющую подавать команды в условиях плохой видимости, ограниченного пространства и отсутствия воздушной среды.

После прохождения курса водолазной подготовки танкисты приступят к подводному вождению на полигоне, сообщил "Военно-промышленному курьеру" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент "ВПК" (Калининград)