Петр Фрадков: Промсвязьбанк улучшает условия переданных ему кредитов ОПК

ЦАМТО, 26 июня. Промсвязьбанк старается улучшать условия кредитов предприятий ОПК, переданных ему другими банками. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам глава кредитной организации Петр Фрадков.

"Наша задача не ухудшить, а улучшить условия кредитов, переданных от других банков, сделав этот переход комфортным для заемщика. Гарантированно можно говорить, что в среднем при передаче кредита условия кредитования становятся чуть лучше", – сказал он в кулуарах Международного военно-технического форума "Армия-2019".

П.Фрадков также рассказал, что ПСБ активно разрабатывает кредитные продукты, которые позволяют ряду компаний оборонного комплекса получать более дешевые кредиты.

"По отдельным направлениям работы мы пересматриваем ставки финансирования, в результате чего они могут снижаться почти до уровня ключевой ставки (Центробанка - прим. ред.), что для многих предприятий очень важно", – цитирует "РИА Новости" П.Фрадкова.

При этом, по его словам, решения по кредитованию принимаются не бездумно. Банк глубоко погружается в отрасль, оценивает предприятия с точки зрения источников погашения кредита и возможности обслуживания платежей по процентам. Также он определяет компании, которые в большей степени нуждаются в поддержке или оздоровлении.

"Речь идет о более качественном уровне обслуживания предприятий. Мы становимся партнерами на многие годы вперед. И пока можно сказать, что за время работы (уже более года) каких-то сбоев, некомфортных ситуаций для наших партнеров не было", – добавил глава ПСБ.

Ранее П.Фрадков сообщил, что российские банки передали кредиты предприятий оборонно-промышленного комплекса в Промсвязьбанк на сумму более 100 млрд. рублей. По оценке Минфина РФ, Промсвязьбанку могут перейти кредиты оборонных предприятий от других банков на общую сумму до 1 трлн. рублей вместе с соответствующим капиталом, передает "РИА Новости.