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27.06.2019
Газета.ru

Невыносимые условия: украинские военные оставляют Донбасс

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Источник изображения: gazeta.ru

В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе

Украинские военные оставляют позиции у линии соприкосновения в самопровозглашенной Луганской народной республике. В ЛНР считают, что виной тому - некомплект личного состава и неудовлетворительные бытовые условия. При этом всего неделей ранее из Донбасса постоянно поступали сообщения об эскалации конфликта со стороны ВСУ.



Военнослужащие ВСУ покинули позиции у линии соприкосновения около самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) в районе села Сокольники, заявил офицер пресс-службы народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. По его словам, позиции оставили бойцы 14-й бригады украинских Вооруженных сил.

До этого силовики оставили позиции у линии соприкосновения около населенного пункта Новоалександровка в Донбассе.

В народной милиции полагают, что это происходит, в первую очередь, из-за некомплекта личного состава ВСУ, отсутствия элементарного обеспечения и неудовлетворительных бытовых условий. Филипоненко отметил, что украинское командование "экстренно принимает меры по пресечению данных действий".

По его словам, для дачи объяснений в штаб Операции объединенных сил (ООС) был вызван командный состав бригады.

Представитель ведомства также рассказал, что украинские военнослужащие разместили две 100-мм противотанковые пушки "Рапира" и четыре БМП-1 у жилых домов на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

При этом еще на прошлой неделе в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) говорили об эскалации конфликта со стороны ВСУ. В частности, сообщалось, что украинские военные нанесли массированный артиллерийский удар по западной части Донецка.

"После 03:00 зафиксированы обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины в направлении Донецка. В общей сложности выпущено 110 снарядов калибра 122 мм и 52 мины калибра 120 мм", - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей. В представительстве уточнили, что огонь вели с позиций в районе Марьинки по Петровскому району города.

Утром 19 июня под обстрелом с украинской стороны также оказались поселок Жабичево к северу от Донецка и село Васильевка вблизи Ясиноватой.

Представитель народной милиции ДНР Даниил Безсонов рассказал изданию "Украина.ру", что в результате обстрелов со стороны украинских силовиков ранения получили четыре мирных жителя. Повреждены были более 30 строений.

При этом в Донбассе сейчас формально действует весеннее перемирие, которое вступило в силу 8 марта в 00:00 по киевскому времени (01:00 мск).

Но украинская сторона категорически отказывается складывать оружие. Через два дня после этого министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что ВСУ продолжат вести ответный огонь в Донбассе. Он подчеркнул, что украинская сторона выполняла и будет выполнять минские соглашения, но оставляет за собой право на "адекватный ответ" в случае агрессии против ее военных.

"Мы на огонь противника ответ давали, даем и будем давать", - сказал Полторак, пообещав, что Украина "больше не отдаст" ни одного кусочка ее земли.

Глава ДНР Денис Пушилин еще в начале месяца заявил о росте числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе со стороны ВСУ. Он связывал это с приходом к власти президента Украины Владимира Зеленского. По мнению Пушилина, Зеленский не приказывает военным прекратить огонь, так как обладает слабым авторитетом. Глава республики уверен, что Зеленский в целом "мало на что влияет", и поэтому вынужден оправдываться, обвиняя Россию в участии в гражданской войне в Донбассе.

При этом сам Зеленский называет вопрос урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины первостепенным для себя как для украинского лидера. Об этом он говорил еще в ходе своей предвыборной кампании.

"Для меня это самая главная цель - остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой", - сказал глава государства во время встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком 13 июня.

При этом он же заверил, что бойцы ВСУ будут "отвечать жестко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы со стороны ополченцев в Донбассе, хотя на дипломатическом уровне Киев продолжит настаивать на приостановлении огня.

"Обстрелы украинских военных - очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ - Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной", - цитирует главу государства его пресс-служба.

Таким образом он отреагировал на сообщения украинских военных о том, что позиции ВСУ были обстреляны из артиллерийского оружия в ночь на 7 июня, в результате чего два украинских военных погибли и восемь получили ранения.

В ДНР, в свою очередь, заявили, что той ночью, наоборот, ВСУ обстреляли окрестности Горловки 122-мм снарядами.


Лидия Мисник

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