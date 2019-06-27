Невыносимые условия: украинские военные оставляют Донбасс
В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе
Украинские военные оставляют позиции у линии соприкосновения в самопровозглашенной Луганской народной республике. В ЛНР считают, что виной тому - некомплект личного состава и неудовлетворительные бытовые условия. При этом всего неделей ранее из Донбасса постоянно поступали сообщения об эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Военнослужащие ВСУ покинули позиции у линии соприкосновения около самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) в районе села Сокольники, заявил офицер пресс-службы народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. По его словам, позиции оставили бойцы 14-й бригады украинских Вооруженных сил.
До этого силовики оставили позиции у линии соприкосновения около населенного пункта Новоалександровка в Донбассе.
В народной милиции полагают, что это происходит, в первую очередь, из-за некомплекта личного состава ВСУ, отсутствия элементарного обеспечения и неудовлетворительных бытовых условий. Филипоненко отметил, что украинское командование "экстренно принимает меры по пресечению данных действий".
Представитель ведомства также рассказал, что украинские военнослужащие разместили две 100-мм противотанковые пушки "Рапира" и четыре БМП-1 у жилых домов на подконтрольной Киеву территории Донбасса.
При этом еще на прошлой неделе в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) говорили об эскалации конфликта со стороны ВСУ. В частности, сообщалось, что украинские военные нанесли массированный артиллерийский удар по западной части Донецка.
"После 03:00 зафиксированы обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины в направлении Донецка. В общей сложности выпущено 110 снарядов калибра 122 мм и 52 мины калибра 120 мм", - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей. В представительстве уточнили, что огонь вели с позиций в районе Марьинки по Петровскому району города.
Утром 19 июня под обстрелом с украинской стороны также оказались поселок Жабичево к северу от Донецка и село Васильевка вблизи Ясиноватой.
Представитель народной милиции ДНР Даниил Безсонов рассказал изданию "Украина.ру", что в результате обстрелов со стороны украинских силовиков ранения получили четыре мирных жителя. Повреждены были более 30 строений.
Но украинская сторона категорически отказывается складывать оружие. Через два дня после этого министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что ВСУ продолжат вести ответный огонь в Донбассе. Он подчеркнул, что украинская сторона выполняла и будет выполнять минские соглашения, но оставляет за собой право на "адекватный ответ" в случае агрессии против ее военных.
"Мы на огонь противника ответ давали, даем и будем давать", - сказал Полторак, пообещав, что Украина "больше не отдаст" ни одного кусочка ее земли.
Глава ДНР Денис Пушилин еще в начале месяца заявил о росте числа нарушений режима прекращения огня в Донбассе со стороны ВСУ. Он связывал это с приходом к власти президента Украины Владимира Зеленского. По мнению Пушилина, Зеленский не приказывает военным прекратить огонь, так как обладает слабым авторитетом. Глава республики уверен, что Зеленский в целом "мало на что влияет", и поэтому вынужден оправдываться, обвиняя Россию в участии в гражданской войне в Донбассе.
При этом сам Зеленский называет вопрос урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины первостепенным для себя как для украинского лидера. Об этом он говорил еще в ходе своей предвыборной кампании.
"Для меня это самая главная цель - остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой", - сказал глава государства во время встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком 13 июня.
"Обстрелы украинских военных - очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ - Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной", - цитирует главу государства его пресс-служба.
Таким образом он отреагировал на сообщения украинских военных о том, что позиции ВСУ были обстреляны из артиллерийского оружия в ночь на 7 июня, в результате чего два украинских военных погибли и восемь получили ранения.
В ДНР, в свою очередь, заявили, что той ночью, наоборот, ВСУ обстреляли окрестности Горловки 122-мм снарядами.
Лидия Мисник
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