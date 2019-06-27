ЗРК "Тор" наглядно демонстрирует возможности интеграции с различными типами шасси

ЦАМТО, 26 июня. Ижевский электромеханический завод "Купол" (входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей") представил на МВТФ "Армия-2019" полномасштабный макет ЗРК семейства "Тор" на четырехосном колесном шасси производства Брянского автомобильного завода.

В то время, как стандартной практикой является проектирование ЗРК под конкретное шасси, ИЭМЗ "Купол" неоднократно заявлял и демонстрировал на практике, что ЗРК семейства "Тор" могут быть интегрированы с разнообразными типами несущей базы. В настоящий момент завод серийно выпускает ЗРК "Тор-М2" на гусеничном шасси (производства Мытищинского машиностроительного завода), "Тор-М2ДТ" на базе двухзвенного гусеничного транспортера повышенной проходимости ДТ-30ПМ (Ишимбайского завода транспортного машиностроения) и "Тор-М2К" на трехосном колесном шасси (Минского завода колесных тягачей).

Диверсификация по базе существенно расширяет географию использования ЗРК семейства "Тор". При этом "Тор-М2" является стандартным вариантом комплекса противовоздушного прикрытия объектов стратегического назначения, "Тор-М2ДТ" предназначен для использования в труднопроходимой местности, а "Тор-М2К" – напротив, оптимален для применения в странах с развитой системой дорог с твердым покрытием. Это расширяет сферу использования "Торов" и повышает их конкурентные преимущества. Широкая диверсификация по шасси имеет большое значение и в свете наметившейся тенденции со стороны стран-импортеров, требующих при закупке военной техники размещать ее на шасси собственного производства. ЗРК семейства "Тор" в полной мере готовы соответствовать и этому требованию. Так, по желанию заказчика "Тор-М2К" поставляется на экспорт в Республику Беларусь на шасси Минского завода колесных тягачей.

Другим примером работы в направлении выбора шасси является представленный на форуме "Армия-2019" экспериментальный образец на колесном шасси БАЗ.

Выбор Брянского автозавода в качестве возможного предприятия по выпуску новых колесных шасси не случаен. Во-первых, БАЗ, также как и ИЭМЗ "Купол", входит в состав Концерна ВКО "Алмаз-Антей", что снижает издержки при массовом производстве. А, во-вторых, Брянский автомобильный завод был в свое время единственным в России предприятием, выпускавшим колесные шасси для тяжелой военной техники. В период 1990-х гг. эта спецификация предприятия была практически утрачена. И сегодня, по инициативе Концерна ВКО "Алмаз-Антей", ведется работа по воссозданию компетенции БАЗа в производстве крупнотоннажных многоосных колесных шасси.

Представленный на выставке макет не является конечным изделием и предназначен, в первую очередь, для обкатки шасси, анализа его поведения с новой нагрузкой, определения необходимых мероприятий по полной интеграции новой несущей базы с разведывательными и огневыми средствами ЗРК. Но ряд своих задач новая модель уже выполнила, наглядно продемонстрировав широкому кругу отечественных и зарубежных военных специалистов как компетенции крупного отечественного предприятия – Брянского автозавода – по созданию современных унифицированных колесных шасси большой грузоподъемности и повышенной проходимости, так и возможности сопряжения ЗРК семейства "Тор" с самыми разнообразными шасси по выбору заказчика, сообщает пресс-служба ИЭМЗ "Купол".