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27.06.2019
ЦАМТО

Промсвязьбанк прокредитует реконструкцию судоремонтного завода в Мурманске

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Центр судоремонта "Звездочка"
Центр судоремонта "Звездочка".
Источник изображения: Пресс-служба Центр судоремонта "Звездочка"

ЦАМТО, 26 июня. Промсвязьбанк предоставит кредитную линию на финансирование реконструкции 35-го судоремонтного завода Центра судоремонта "Звездочка" в Мурманске – одного из крупнейших предприятий, входящих в состав ОСК.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков.

Документ о предоставлении кредитной линии подписали заместитель председателя Промсвязьбанка Олег Минаев и заместитель генерального директора по экономике и финансам Центра судоремонта "Звездочка" Тимур Кильматов в рамках МВТФ "Армия-2019".

"Промсвязьбанк становится по мере поступления задач опорным банком для оборонно-промышленного комплекса, и ОСК является нашим ключевым партнером. Мы подписали соглашение – я не буду вдаваться в детали – по сути, на реконструкцию инфраструктурного объекта, который будет заниматься ремонтом судов", – сказал П.Фрадков.

По его словам, банк занимается и другими крупными проектами в ОПК: на сегодняшний день портфель кредитов банка, выданных российским оборонным предприятиям, составляет порядка 250 млрд. руб. в разных отраслях военной промышленности.

В свою очередь, президент ОСК Алексей Рахманов отметил, что Промсвязьбанк стал кредитором одного из наиболее важных инвестиционных проектов корпорации, от которого зависит обороноспособность страны.

"Мы не будем раскрывать технические детали, но без ранее принятого решения, которое сконцентрировало работу оборонно-промышленного комплекса в Промсвязьбанке, эта сделка была бы невозможна", – сказал А.Рахманов.

По его словам, добиться стопроцентного исполнения гособоронзаказа, в частности по выполнению заказов для ВМФ России, можно только совместными усилиями, передает "РИА Новости".

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Компании
Звездочка
ОСК
Проекты
АРМИ-20XX
Гособоронзаказ
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