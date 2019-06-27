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27.06.2019
ТАСС

На форуме "Армия-2019" представили уникальную защитную маску

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Новый лого КРЭТ
Логотип Концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ).
Источник изображения: http://www.kret.com/

В концерне "Радиоэлектронные технологии" сообщили, что не имеющая аналогов в мире защитная маска эффективна против любых типов микроорганизмов

КУБИНКА / Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) представил на международном форуме "Армия-2019" противобактериальную полумаску-респиратор, не имеющую аналогов в мире.

Как рассказали ТАСС в среду в пресс-службе предприятия, защитная маска эффективна против любых типов микроорганизмов (включая туберкулезную палочку), спор плесени и грибов, бактерий, вирусов, любых летучих органических соединений и неприятных запахов органической природы.

"В основе новой разработки уникальная технология "ТИОКРАФТ", которая сочетает механическую фильтрацию органических загрязнителей с последующей их инактивацией в присутствии мягкого ультрафиолетового излучения и катализатора на основе фотокаталитического элемента", - сказали в КРЭТ.

Производителем защитной маски является Раменский приборостроительный завод. Разработка не имеет аналогов в мире. Работа респиратора-полумаски возможна от автономного источника питания. Маска может применяться в области медицины, фармацевтики, горнодобывающей промышленности, металлургической и химической отрасли, а также животноводства и пищевой промышленности.

Форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
КРЭТ
Проекты
АРМИ-20XX
Медицина
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