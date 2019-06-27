Войти
27.06.2019
ТАСС

Экипажи экспедиции МКС-60/61 приступили к комплексным экзаменационным тренировкам

338
0
0
Центр подготовки космонавтов
Центр подготовки космонавтов.
Источник изображения: Фото: Центр подготовки космонавтов/РОСКОСМОС

Старт очередной экспедиции на МКС длительностью 201 день запланирован на 20 июня с космодрома Байконур.

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Комплексные экзаменационные тренировки основного экипажа МКС-60/61 стартовали в среду в Центре подготовки космонавтов.

Утром космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано и астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Эндрю Морган вытянули экзаменационные билеты и разместились в тренажере российского сегмента Международной космической станции для выполнения задач.Также в среду проходят и экзамены дублирующего экипажа в составе Сергея Рыжикова (Роскосмос), Томаса Маршберна (NASA) и астронавта Японского космического агентства Соити Ногути. Задания они выполняют на тренажере транспортного пилотируемого корабля "Союз МС". В четверг экипажи поменяются тренажерами и продолжат экзаменационную тренировку.

"Экипажу предстоят непростые дни и тренировки. Все по-боевому, чтобы были выставлены правильные оценки готовности. У меня лично и у сотрудников Центра нет сомнений в том, что оценки будут самыми высокими, поскольку наш интернациональный экипаж достаточно опытный: они прошли дублирование двух основных экипажей, поэтому из уровней подготовки сомнений не вызывает", - заявил журналистам начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

В свою очередь командир основного экипажа Александр Скворцов заявил, что экипаж спокоен в преддверии экзамена и полета. Он уже успел пообщаться с вернувшимся во вторник на Землю Олегом Кононенко. "Мы вчера пообщались, но сегодня, думаю, еще более плотно поговорим. Он устал, более 200 суток полета - это тяжело для организма, но сохраняет бодрость", - сказал Скворцов.

Он отметил, что планирует обсудить с коллегой особенности такого продолжительного полета.

Старт очередной экспедиции на МКС длительностью 201 день запланирован на 20 июня с космодрома Байконур.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Роскосмос
ЦПК Гагарина
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
14.06.2019
Пуск ракеты "Союз" с очередным экипажем МКС в июле будет вечерним - "Роскосмос"
20.02.2019
Экипаж новой экспедиции на МКС приступил к сдаче экзаменов
12.05.2015
Корабль "Союз ТМА-17М" с тремя космонавтами отправится к МКС в середине июля - источник
31.10.2012
Смена для Международной космической станции
30.10.2009
VI Международный аэрокосмический конгресс: на перепутье масштабных программ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.06 08:45
  • 44
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 27.06 07:45
  • 107
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 27.06 07:11
  • 1
Россию потеснили на рынке оружия
  • 27.06 06:58
  • 72
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 27.06 04:20
  • 18
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 26.06 23:35
  • 2
ОСК представляет на "Армии-2019" многоцелевой фрегат
  • 26.06 23:19
  • 33
Sina (Китай): как Россия умудряется создавать истребители, если у нее отсталые электронные технологии?
  • 26.06 23:17
  • 3
Технополис "Эра" разработал беспилотник в виде полярной совы
  • 26.06 22:51
  • 2
Чемезов сообщил о готовности "Ростеха" к возможному снижению гособоронзаказа
  • 26.06 22:38
  • 1
Производственная кооперация в рамках ОАК по программе самолета МС-21
  • 26.06 22:34
  • 1
Корпусное шасси разработки Брянского автомобильного завода
  • 26.06 22:05
  • 1
Вице-премьер Борисов назвал форум "Армия" одной из лучших в мире выставок вооружения
  • 26.06 22:04
  • 8
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 26.06 19:38
  • 6
"Тигр" стал "Атлетом": чем отличается бронеавтомобиль нового поколения
  • 26.06 19:29
  • 4
Украинская модернизация "Шилки"