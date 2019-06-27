Экипажи экспедиции МКС-60/61 приступили к комплексным экзаменационным тренировкам

Старт очередной экспедиции на МКС длительностью 201 день запланирован на 20 июня с космодрома Байконур.

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Комплексные экзаменационные тренировки основного экипажа МКС-60/61 стартовали в среду в Центре подготовки космонавтов.

Утром космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано и астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Эндрю Морган вытянули экзаменационные билеты и разместились в тренажере российского сегмента Международной космической станции для выполнения задач.Также в среду проходят и экзамены дублирующего экипажа в составе Сергея Рыжикова (Роскосмос), Томаса Маршберна (NASA) и астронавта Японского космического агентства Соити Ногути. Задания они выполняют на тренажере транспортного пилотируемого корабля "Союз МС". В четверг экипажи поменяются тренажерами и продолжат экзаменационную тренировку.

"Экипажу предстоят непростые дни и тренировки. Все по-боевому, чтобы были выставлены правильные оценки готовности. У меня лично и у сотрудников Центра нет сомнений в том, что оценки будут самыми высокими, поскольку наш интернациональный экипаж достаточно опытный: они прошли дублирование двух основных экипажей, поэтому из уровней подготовки сомнений не вызывает", - заявил журналистам начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

В свою очередь командир основного экипажа Александр Скворцов заявил, что экипаж спокоен в преддверии экзамена и полета. Он уже успел пообщаться с вернувшимся во вторник на Землю Олегом Кононенко. "Мы вчера пообщались, но сегодня, думаю, еще более плотно поговорим. Он устал, более 200 суток полета - это тяжело для организма, но сохраняет бодрость", - сказал Скворцов.

Он отметил, что планирует обсудить с коллегой особенности такого продолжительного полета.

Старт очередной экспедиции на МКС длительностью 201 день запланирован на 20 июня с космодрома Байконур.