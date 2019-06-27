Войти
27.06.2019
ТАСС

Источник: строительство первого российского вертолетоносца начнется в 2021 году

368
0
0
Mistral_in_Piter
Mistral_in_Piter

Собеседник агентства отметил, что головные исполнители работ пока не определены

КУБИНКА /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Россия в рамках госпрограммы вооружения (ГПВ) до 2027 года планирует построить два универсальных десантных корабля (УДК), способных нести по 15-20 вертолетов. Их техническое проектирование начнется с 2020 года, строительство головного корабля - с 2021 года, сообщил ТАСС в среду источник в оборонно-промышленном комплексе в кулуарах международного военно-технического форума "Армия-2019".

"В ближайшие месяцы, но не позднее конца года, Минобороны завершит формирование тактико-технического задания (ТТЗ) на УДК и направит его в Объединенную судостроительную корпорацию. В ГПВ-2027 включены два УДК, аванпроект подготовлен, техническое проектирование начнется в 2020 году, строительство головного корабля - в 2021 году", - сказал собеседник агентства, добавив, что головные исполнители работ пока не определены.

По словам собеседника, планируется построить и сдать заказчику головной УДК в рамках ГПВ-2027, а серийный - до начала 2030-х годов. "Хотя ТТЗ пока не сформировано, - отметил источник, - уже сейчас можно говорить, что УДК получат большую доковую камеру для размещения десантных катеров, а также смогут нести крупную авиагруппу вертолетов различного назначения, включая ударные, постоянного базирования в количестве 15-20 машин".

Как сообщал ранее глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, Российской Федерации необходимо в будущем строить свои вертолетоносцы для оперативной переброски больших групп войск. Причем они не должны повторять известный французский проект "Мистраль".

Универсальные десантные корабли, также называемые вертолетоносцами, отличаются крупным водоизмещением (20 тысяч тонн и более) и могут нести большую группировку тяжелых вертолетов различного назначения (до 16 вертолетов у "Мистраля" и более 30 - у американских типа Wasp), а также самолеты с вертикальным взлетом. УДК способны перевозить от нескольких сотен до тысячи и более человек морской пехоты, выступать в роли носителя катеров и других плавсредств для высадки десанта, перевозить бронетехнику. УДК, как правило, имеют мощную боевую управляющую систему и могут выступать в роли корабля управления группировкой сил.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Франция
Продукция
Мистраль (Mistral)
Компании
ОСК
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
Похожие новости
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
03.07.2017
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
22.07.2015
«Шторм» на выбор, «Шквал» под заказ
08.01.2014
Российский ВМФ на подъеме ("The National Interest", США)
30.12.2011
Десять главных событий 2011 года в области обороны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.06 08:45
  • 44
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 27.06 07:45
  • 107
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 27.06 07:11
  • 1
Россию потеснили на рынке оружия
  • 27.06 06:58
  • 72
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 27.06 04:20
  • 18
ОСК планирует в 2019 году передать ВМФ не менее 9 военных кораблей
  • 26.06 23:35
  • 2
ОСК представляет на "Армии-2019" многоцелевой фрегат
  • 26.06 23:19
  • 33
Sina (Китай): как Россия умудряется создавать истребители, если у нее отсталые электронные технологии?
  • 26.06 23:17
  • 3
Технополис "Эра" разработал беспилотник в виде полярной совы
  • 26.06 22:51
  • 2
Чемезов сообщил о готовности "Ростеха" к возможному снижению гособоронзаказа
  • 26.06 22:38
  • 1
Производственная кооперация в рамках ОАК по программе самолета МС-21
  • 26.06 22:34
  • 1
Корпусное шасси разработки Брянского автомобильного завода
  • 26.06 22:05
  • 1
Вице-премьер Борисов назвал форум "Армия" одной из лучших в мире выставок вооружения
  • 26.06 22:04
  • 8
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 26.06 19:38
  • 6
"Тигр" стал "Атлетом": чем отличается бронеавтомобиль нового поколения
  • 26.06 19:29
  • 4
Украинская модернизация "Шилки"