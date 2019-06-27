Источник: строительство первого российского вертолетоносца начнется в 2021 году

Собеседник агентства отметил, что головные исполнители работ пока не определены

КУБИНКА /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Россия в рамках госпрограммы вооружения (ГПВ) до 2027 года планирует построить два универсальных десантных корабля (УДК), способных нести по 15-20 вертолетов. Их техническое проектирование начнется с 2020 года, строительство головного корабля - с 2021 года, сообщил ТАСС в среду источник в оборонно-промышленном комплексе в кулуарах международного военно-технического форума "Армия-2019".

"В ближайшие месяцы, но не позднее конца года, Минобороны завершит формирование тактико-технического задания (ТТЗ) на УДК и направит его в Объединенную судостроительную корпорацию. В ГПВ-2027 включены два УДК, аванпроект подготовлен, техническое проектирование начнется в 2020 году, строительство головного корабля - в 2021 году", - сказал собеседник агентства, добавив, что головные исполнители работ пока не определены.

По словам собеседника, планируется построить и сдать заказчику головной УДК в рамках ГПВ-2027, а серийный - до начала 2030-х годов. "Хотя ТТЗ пока не сформировано, - отметил источник, - уже сейчас можно говорить, что УДК получат большую доковую камеру для размещения десантных катеров, а также смогут нести крупную авиагруппу вертолетов различного назначения, включая ударные, постоянного базирования в количестве 15-20 машин".

Как сообщал ранее глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, Российской Федерации необходимо в будущем строить свои вертолетоносцы для оперативной переброски больших групп войск. Причем они не должны повторять известный французский проект "Мистраль".

Универсальные десантные корабли, также называемые вертолетоносцами, отличаются крупным водоизмещением (20 тысяч тонн и более) и могут нести большую группировку тяжелых вертолетов различного назначения (до 16 вертолетов у "Мистраля" и более 30 - у американских типа Wasp), а также самолеты с вертикальным взлетом. УДК способны перевозить от нескольких сотен до тысячи и более человек морской пехоты, выступать в роли носителя катеров и других плавсредств для высадки десанта, перевозить бронетехнику. УДК, как правило, имеют мощную боевую управляющую систему и могут выступать в роли корабля управления группировкой сил.