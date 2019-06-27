Источник назвал сроки строительства первого вертолетоносца РФ

Два универсальных десантных корабля (УДК), способных нести до 20 вертолетов каждый, построят в России до 2027 года. Вертолетоносцы будут разработаны в рамках госпрограммы вооружения (ГПВ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе 26 июня.

По словам собеседника агентства, тактико-техническое задание (ТТЗ) сформируют и направят в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) до конца года. Ожидается, что техническое проектирование начнется в 2020 году, а строительство головного корабля — уже в 2021-м. Головные исполнители работ пока не назначены.

"Хотя ТТЗ пока не сформирован, уже сейчас можно говорить, что УДК получат большую доковую камеру для размещения десантных катеров, а также смогут нести крупную авиагруппу вертолетов различного назначения, включая ударные, постоянного базирования в количестве 15-20 машин", — добавил собеседник.

Ранее глава ОСК Алексей Рахманов подчеркивал, что российские вертолетоносцы не должны стать копией французских "Мистралей".

В августе 2018 года сообщалось, что Россия будет строить универсальные десантные корабли, которые будут сочетать в себе функции вертолетоносцев и десантных кораблей.

В 2011 году "Рособоронэкспорт" заключил контракт с французской DCNS/STX на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" стоимостью €1,2 млрд. Однако из-за санкций Москва и Париж расторгли договор.