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27.06.2019
Российская газета

Зачем снайперы берут на задание ключ от дома

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Работают снайперы парой: один держит цель в прицел, другой следит за обстановкой вокруг. "Чувство локтя" в паре должно быть на высоте.
Работают снайперы парой: один держит цель в прицел, другой следит за обстановкой вокруг. "Чувство локтя" в паре должно быть на высоте.
Источник изображения: РИА новости www.ria.ru

Под Воронежем начались полевые сборы снайперов. Лучшие стрелки Западного военного округа бегают марш-броски, ориентируются по местности и солнцу, оттачивают умения маскироваться, дождаться цель, поразить ее и уйти живым.

Работают снайперы парой: один готов к стрельбе, другой следит за обстановкой.

- Поле зрения у стрелка узкое, в прицеле только цель. А надо по сторонам смотреть, - говорит командир отдельной снайперской роты ЗВО майор Алексей Зайцев. Как и в спецназе, здесь не называют имен, берут на всех одну фамилию-легенду.

Герой Советского Союза Василий Григорьевич Зайцев почитаем снайперами так же, как генерал Маргелов - ВДВ. Феноменальный стрелок и тактик, во время Великой Отечественной войны уничтожил 242 гитлеровца, включая 11 снайперов. Основал стрелковую школу, написал два учебника, его тактические приемы, например, когда три пары перекрывают один сектор с разных позиций, в ходу до сих пор.

- Зайцев придумал и снайперский залп - группа стрелков одновременно уничтожает несколько целей, а звуки выстрелов сливаются в один. Так сложнее определить их местонахождение, - продолжил майор.

Пень с сюрпризом

Прятаться - первое умение снайпера, иначе до выстрела дело не дойдет. Маскировочный костюм похож на наряд лешего. Зато не засекут ультразвуковые и инфракрасные приборы. Перед выходом на позицию его окрашивают под цвет местности.

- Сложнее всего прятаться на песке - любой толчок демаскирует. Где высокие температуры, там и испарение. Чуждые предметы создают искажение цвета в воздухе. Окапываемся, бывает, за неделю, натягиваем тент, засыпаем себя изнутри.

Скрыться в лесу проще - закрыть видимые части: лицо, руки, оптику. Переносной пень брать в качестве огневой точки научились еще в ВОВ. В городе пень заменяет старая покрышка.

- Главный принцип маскировки: глаз наблюдателя не должен останавливаться на спрятавшемся. Поэтому место снайпера часто на свалке - любому человеку психологически тяжело смотреть на мусор. В отбросах устраивается лежка, сверху кладется покрышка с амбразурой, в виде естественного порыва, и бронещитком внутри.

Полевая кухня

Снайперы могут выжидать добычу неделями, охотиться и ловить рыбу при этом нельзя - демаскирует.

"У каждой винтовки свой звук. Что для всех - звон в ушах, для снайпера - мелодия"

- Ягод съедобных в лесу немного, но есть проверенные растения, например, камыш. Его корень отваривают, жарят и запекают. Печеный корень еще раз отварить, и будет напиток, как кофе, тоже бодрящий. Лопух заменяет овощи. Корень и листья идут в суп, корневище едят и сырым. Вместо хлеба - листья кувшинки, в них много крахмала, на вкус как батон.

Источник изображения: В лесу снайперу главное закрыть видимые части: лицо, руки, оптику. Для огневой точки отлично подходит переносной пенек. Фото: Пресс-служба ЗВО

Бывалые солдаты берут на задание мешочек риса. Он впитывает влагу - сушить мокрую одежду или обувь, - незаменим как упор для винтовочного ствола. А когда дело сделано, рис можно съесть.

"Кукушка" с музыкой

Для каждой задачи пара сама подбирает винтовки, патроны и оптику. Кроме штатной СВД, на коротких дистанциях используют автоматическую винтовку ВСС "Винторез". Прицельная дальность невелика, зато есть глушитель и стреляет очередями. Вражеских снайперов подманивают куклой и уничтожают из крупнокалиберных "Выхлопа" и "Корда", бьющих на полтора километра.

- У каждой винтовки свой неповторимый звук. Для обычного человека лишь звон в ушах, а для снайпера - мелодия.

Меткий выстрел требует учесть дальность и скорость движения цели, траекторию пули, время суток, температуру и плотность воздуха.

- Все это рассчитывается с калькулятором и таблицами. Продумывается маскировка, обустройство основных и запасных огневых позиций. Их может быть до десятка, для каждой - свой сектор обстрела, пути подхода и отхода, запасы воды, еды.

Позиции бывают разные. Гамак в кроне дерева, на возвышенности устраиваются в ветвях или на небольшом помосте. Такую "кукушку" трудно заметить: люди обычно смотрят вперед или под ноги.

Ключ от дома

Это на тренировках снайперы со 100 метров лихо попадают в монетку. А в деле есть лишь боевая задача: либо ты ее выполнишь, либо нет. Приметы у каждого стрелка свои: одни не бреются, другие пишут на патронах. Но есть два общих правила: не фотографироваться перед выходом и взять с собой ключ от дома - чтобы вернуться.

Источник изображения: Лохматый маскировочный костюм скрадывает очертания, засечь его сложно, а вывернутый "шерстью" внутрь прекрасно согревает в холод. Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Призвание


Боевое братство

Для Сергея Исаичкина это первые полевые сборы - парень прослужил несколько месяцев. Но уже снайпер!

- Когда был отбор по навыкам, вспомнил про школьное увлечение стрельбой из "воздушки". Навыки дыхания и выстрела между ударами сердца пригодились. Потом был странный разговор с командиром - о том, как бы я поступил в той или иной жизненной ситуации. Я уже тогда понял - это проверка для чего-то большего. Так я попал в роту снайперов. Здесь лучшие стрелки округа, они на всеармейские соревнования ездили, в казарме выставлены их медали и кубки. Не сразу понял, чем снайперы отличаются от других солдат. Тут полное взаимопонимание, все знают друг о друге все и "чувство локтя" удивительное. Еще больше поражает слаженность в парах: эти люди понимают друг друга не только с полуслова, но, кажется, по одному взгляду.

- Лучшие снайперские пары получаются из братьев, - добавил майор.

Цитата


Уровень мастерства

Алексей Зайцев, командир снайперской роты:

- Грамотно подготовленная пара стрелков может остановить наступление пехотного батальона. Но чтобы дойти до такого уровня, надо очень много работать над собой.


Антон Валагин

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