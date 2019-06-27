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27.06.2019
ТАСС

Источник: аналог американской летающей батареи АС-130 разрабатывается в России

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AC-130
AC-130. Источник: air-attack.com.

В качестве летающей лаборатории будет использован самолет Ан-12 с двумя пушками калибра 57 мм

КУБИНКА /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Аналог американского самолета непосредственной поддержки сухопутных войск на поле боя АС-130 разрабатывается в России, уже разработан аванпроект на базе транспортника Ан-12 с пушками калибра 57 мм. Об этом в среду сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе на форуме "Армия-2019".

"Открыта ОКР [опытно-конструкторская работа] на разработку летающей батареи - самолета непосредственной поддержки войск на поле боя, аналогичного американским "ганшипам" АС-130. В качестве летающей лаборатории будет использован военно-транспортный самолет Ан-12 с двумя пушками калибра 57 мм", - сообщил собеседник агентства, добавив, что самолет также планируется вооружить орудиями меньшего калибра и автоматическими гранатометами.

На выставке "Милекс-2019" генеральный директор "Уралвагонзавода" Александр Потапов сообщал, что корпорация прорабатывает вопрос применения боевых модулей с пушками калибра 57-мм не только в сухопутных войсках, но и на флоте и в ВКС, однако он не стал уточнять, каким образом будет применяться калибр 57-мм в ВКС.

Самолет непосредственной поддержки сухопутных войск на поле боя AC-130 является вооруженной модификацией транспортника C-130 "Геркулес". Самой современной модификацией является AC-130W Stinger II, которая вооружена одной пушкой 30-мм GAU-23/A калибра 30-мм и одной пушкой М102 калибра 105-мм, которые располагаются по одному из бортов самолета. Базовая модификация "ганшипа" - АС-130 Spectre - не обладала пушкой калибра 105-мм.

Традиционно для поддержки войск на поле боя используются одноместные штурмовики, вооруженные пушками калибра до 30-мм, управляемыми и неуправляемыми ракетами.

Отличительной особенностью "ганшипа" или летающей батареи АС-130 является наличие крупнокалиберной артиллерии, которую невозможно установить на обычные штурмовики. Экипаж такого самолета составляет 12 человек. На сегодняшний день самолеты семейства АС-130 используются командованием специальных операций ВВС США.

Форум "Армия-2019"

Международный военно-технический форум "Армия-2019" проходит с 25 по 30 июня 2019 года на базе конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот" в подмосковной Кубинке. Участие в мероприятии примут более 100 иностранных делегаций.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
США
Продукция
C-130
Stinger
Ан-12
Компании
Минoбороны РФ
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