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27.06.2019
ТАСС

Беспилотник-наноразведчик показали на форуме "Армия-2019" в Кубинке

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Источник изображения: © Екатерина Москвич/ТАСС

Дрон представляет собой классический квадрокоптер размером с ладонь, он может доставлять грузы до 15 граммов

КУБИНКА /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Технополис "Эра" представил на форуме "Армия" дрон-наноразведчик. Всего на стенде размещено две модификации аппарата.

Дрон представляет собой классический квадрокоптер размером с ладонь.

Как пояснил ТАСС представитель технополиса, "один беспилотник способен снимать в режиме реального времени, а второй точно узнать расстояние, благодаря дальнометрам, и построить карту помещения".

Дроны могут управляться оператором, либо работать автономно, блуждая и выполняя сложную модель планирования. В будущем, отметили на стенде, для них планируется применить роевой интеллект. "Дроны можно спокойно расширить до группы беспилотников, то есть это роевой интеллект. В дальнейшем такие планы", - сказал представитель технополиса.

Дроны являются совместной разработкой компании "Децима" и "Эры". Они могут доставлять мини-грузы (до 15 г), в том числе медицинские ампулы, летать на расстояние до 2 тыс. м.

Форум "Армия-2019" открылся во вторник и продлится до 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области, мероприятия состоятся и в других регионах России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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