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27.06.2019
Военное обозрение

Представлены проекты ядерных реакторов на автомобильном шасси

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На военно-техническом форуме "Армия-2019" научно-исследовательский и конструкторский институт (НИКИЭТ) им.Н.А.Доллежаля представил проекты уникальных реакторных установок, в том числе на автомобильном шасси. Это перспективные установки, которые в случае реализации проектов позволят существенно расширить границы использования атомной энергетики в мирных целях.

Источник изображения: Росатом

О каких установках идёт речь?

Речь о перспективных разработках реакторных установок атомных станций сравнительно небольшой мощности: АТГОР, "Шельф, "Витязь" и УНИТЕРМ.

Ранее сообщалось, что такие передвижные ядерные реакторы (автоАЭС) можно будет использовать на местности с ограниченными электроэнергетическими ресурсами – удалённые населённые пункты. Мини-атомные станции позволяют удешевить электроэнергию, так как вырабатываемые передвижным реактором киловатт-часы по себестоимости будут обходиться примерно в 1,5-1,7 раза дешевле тех же киловатт-часов, вырабатываемых дизельными установками на топливе, которое приходится постоянно привозить за сотни км.

Реактор оборудован на автомобильном шасси – в защищённой капсуле. По некоторым данным, планируется использование автономной системы охлаждения.

На сегодняшний день НИКИЭТ, являющийся частью корпорации "Росатом", выступает главным конструктором исследовательских реакторов в РФ, мощность которых 100 МВт (это установки СМ-3, МИР, ПИК), быстрого ректора ИБР-2, а также строящегося многоцелевого быстрого реактора МБИР.

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