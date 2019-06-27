Стало известно о проведённых испытаниях системы спутникового обнаружения БПЛА

В России развивается технология по созданию радиолокационных комплексов космического мониторинга поверхности Земли, а также околоземного пространства. Так, специалисты холдинга РТИ, входящего в АФК "Система", осуществили лётные испытания комплекса по обнаружению беспилотных летательных аппаратов и иных низколетящих целей.

Источник изображения: Роскосмос

Пресс-служба РТИ отмечает, что российским радиотехническим институтом им. академика А.Л.Минца испытания проводились в 2018 году. При сканировании местности использовались алгоритмы "сверхразрешения", что позволит создавать в скором будущем "новые рынки по дистанционному зондированию Земли". Сканирование осуществляется бортовым радиолокационным комплексом сантиметрового и дециметрового диапазона волн.

Комплексы такого типа обладают рядом несомненным преимуществ перед традиционной оптикой. В частности, к таким преимуществам можно отнести всепогодность и возможность круглосуточного мониторинга вне зависимости от площади снимаемых площадей.

Фактически речь идёт о системе космического контроля, которая может размещаться на спутниках и "нацеливаться" на зондирование того или иного объекта на поверхности Земли или в земной атмосфере.