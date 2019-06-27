Boeing завершила испытания парашютной системы космического корабля Starliner

Испытания системы парашютов нового космического корабля CST-100 Starliner успешно провела в штате Нью-Мексико корпорация Boeing. Об этом говорится на сайте компании.

В ходе испытаний опытный образец корабля был поднят на воздушном шаре на высоту 12,2 км и сброшен.

При этом часть парашютов не раскрывалась, чтобы смоделировать ситуацию с частичной неисправностью. Однако корабль успешно приземлился на оставшихся.

"Безопасность наших астронавтов остается нашей главной задачей, и эта успешная посадка в сложной ситуации подтверждает глубокую приверженность всех в команде", — заявил вице-президент корпорации Джон Малхолланд.

Каждый Starliner планируется оснастить дюжиной парашютов и воздушными подушками.

С 2011 года США вывели из эксплуатации единственный корабль Space Shuttle, и с тех пор космонавтов и астронавтов на МКС доставляют только российские "Союзы".

Запуск к МКС корабля Starliner в пилотируемом режиме намечается на 27 августа. На нем будет находиться экипаж из астронавтов NASA Майкла Финка и Николь Аунапу Манн, а также астронавт Boeing Кристофер Фергюсон.