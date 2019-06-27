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27.06.2019
Известия.ru

Российский космонавт Кононенко побил рекорд суммарного пребывания на МКС

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российский космонавт Олег Кононенко за четыре полета в космос провел на МКС 737 суток, установив рекорд. Об этом 25 июня рассказал начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

Предыдущий рекордный показатель также принадлежал россиянину — Юрию Маленченко, который совершил пять полетов к Международной космической станции и провел на ней 702 дня.

"С радостью констатирую, что Олег Дмитриевич (Кононенко) — рекордсмен, который провел на борту МКС почти 737 суток. Надеюсь, после реабилитации он продолжит свою работу в качестве космонавта и установит еще не один рекорд", — приводит слова Власова сайт ЦПК.

Во вторник Кононенко вместе с канадским астронавтом Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн вернулись на Землю на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-11" после семи месяцев в космосе.

Аппарат успешно приземлился в Казахстане, несмотря на нештатную ситуацию на "Союзе" во время схода с орбиты.

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Страны
Казахстан
Канада
Россия
США
Компании
ЦПК Гагарина
Проекты
МКС
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