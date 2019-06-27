Форум "Армия-2019" - техника ПВО
Общеотраслевая информация, Ракетные комплексы и артиллерия, ПРО и ПВО, Рынки и сотрудничество, Состояние и перспективы ОПК:
25 по 30 июня 2019 года в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации "Патриот" в подмосковной Кубинке проходит Пятый международный военно-технический форум "Армия-2019".
В открытой экспозиции форума "Армия-2019" представлено значительное количество современных образцов вооружения и техники противовоздушной обороны (ПВО).
Боевая машина модернизированного зенитного ракетно-пушечного комплекса ближнего действия "Панцирь-СМ" в экспозиции Пятого международного военно-технического форума "Армия-2019". Кубинка, 25.06.2019 (с) bmpd
(с) bmpd
Права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Страны
Продукция
Проекты
Похожие новости