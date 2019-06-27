Форум "Армия-2019" - беспилотные летательные аппараты

25 по 30 июня 2019 года в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации "Патриот" в подмосковной Кубинке проходит Пятый международный военно-технический форум "Армия-2019".

В открытой экспозиции форума "Армия-2019" представлено некоторое количество современных образцов беспилотных летательных аппаратов.

Средний разведывательный беспилотный летательный аппарат малой дальности "Корсар" (на переднем плане) и модель масштабного летного демонстратора ударного беспилотного летательного аппарата "Охотник" (на заднем плане) в экспозиции Пятого международного военно-технического форума "Армия-2019". Кубинка, 25.06.2019 (с) bmpd

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