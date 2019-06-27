Безэкипажная реактивная система залпового огня Rheinmetall Mission Master UGV

Оригинал взят у коллеги dambiev в Беспилотная реактивная система залпового огня Rheinmetall Mission Master UGV

Небезынтересный ролик концерна Rheinmetall с презентацией многофункционального робототехнического комплекса Rheinmetall Mission Master UGV.

При наличии сменных модулей беспилотная платформа для специальных операций может использоваться в вариантах: "мул" (беспилотная грузовая платформа для транспортировки амуниции, вооружения и оборудования), система наблюдения и беспилотное транспортное средство огневой поддержки войск с 70-мм ракетной установкой Thales.