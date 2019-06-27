Безэкипажная реактивная система залпового огня Rheinmetall Mission Master UGV
Оригинал взят у коллеги dambiev в Беспилотная реактивная система залпового огня Rheinmetall Mission Master UGV
Небезынтересный ролик концерна Rheinmetall с презентацией многофункционального робототехнического комплекса Rheinmetall Mission Master UGV.
При наличии сменных модулей беспилотная платформа для специальных операций может использоваться в вариантах: "мул" (беспилотная грузовая платформа для транспортировки амуниции, вооружения и оборудования), система наблюдения и беспилотное транспортное средство огневой поддержки войск с 70-мм ракетной установкой Thales.
Права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Компании
Похожие новости