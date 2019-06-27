Business Insider (США): новые ракеты для американских истребителей

Россия и Китай принимают на вооружение истребители-невидимки и Соединенные Штаты предпринимают шаги для сохранения превосходства своих ВВС. В частности, они разрабатывают новую ракету класса "воздух-воздух", которая имеет большую дальность, чем используемая сейчас в истребительной авиации. Портал "Бизнес инсайдер" рассказывает о разработке этого нового оружия.

- Противники США, в частности Китай, принимают на вооружение истребители пятого поколения, а также ракеты "воздух-воздух" большой дальности, благодаря которым китайские и российские самолеты в бою будут иметь преимущество над американскими.

- Дальность это еще не все, и Соединенные Штаты предпринимают шаги для сохранения своего превосходства. В частности, они разрабатывают новую ракету AIM-260 класса "воздух-воздух", которая имеет большую дальность и со временем заменит ракету AIM-120D, состоящую на вооружении американской истребительной авиации.

- Причиной для реализации этого проекта, получившего название JATM (Совместная авиационная тактическая ракета), стала китайская авиационная ракета большой дальности PL-15, которой оснащены многие истребители, включая новый истребитель-невидимку J-20.

Военные США разрабатывают новую авиационную ракету повышенной дальности из-за опасений по поводу того, что новейшие китайские ракеты превосходят по дальности те, что устанавливаются на американских истребителях.

Ракета AIM-260 класса "воздух-воздух", также известная под названием Совместная авиационная тактическая ракета (JATM), должна прийти на смену авиационным ракетам средней дальности AIM-120, которыми оснащены американские истребители. В настоящее время она является основным оружием в воздушном бою.

Бригадный генерал Энтони Дженатемпо (Anthony Genatempo), отвечающий в ВВС за программу вооружения, рассказал журналу "Эйр Форс Мэгэзин" (Air Force Magazine): "Дальность у нее больше, чем у AIM-120. У этой ракеты иные возможности, и ее можно использовать против этих конкретных угроз [превосходство в воздухе машин нового поколения]".

Россия и Китай создают собственные истребители пятого поколения, такие как Су-57 и J-20, которые могут составить конкуренцию американскому многоцелевому ударному истребителю F-35. Кроме того, эти сильные противники США разрабатывают новые авиационные ракеты большой дальности.

В частности, американских военных очень сильно беспокоит китайская авиационная ракета большой дальности PL-15 с активным радиолокационным наведением. Есть подозрения, что ее дальность составляет около 200 километров. Китайские военные разрабатывают еще одну ракету PL-21, дальность которой превышает 300 километров.

PL-15, чья дальность больше, чем у AIM-120D, поступила на вооружение в 2016 году. А в прошлом году на авиашоу совершили демонстрационный полет китайские истребители-невидимки J-20, показавшие свои отсеки вооружения с ракетами, похожими на PL-15.

Китайский истребитель Chengdu J-20 Источник изображения: © CC BY-SA 2.0, emperornie | Перейти в фотобанк

Дженатемпо сообщил репортерам, что разработкой JATM занялись именно из-за ракеты PL-15.

Ракета AIM-260, создаваемая в ВВС США во взаимодействии с сухопутными войсками, ВМС и компанией "Локхид Мартин", первоначально будет установлена на F-22 "Раптор" и на F/A-18 "Хорнет", а потом ею вооружат F-35. Летные испытания начнутся в 2021 году, а на следующий год ракета должна быть принята на вооружение.

Американские военные прекратят закупки AIM-120 в 2026 году, постепенно снимая эту ракету с вооружения. В войска она начала поступать в начале 1990-х годов как средство повышенной огневой мощи на "длинных ногах", сказал генерал Дженатемпо.

Райан Пикрелл (Ryan Pickrell)