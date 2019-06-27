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27.06.2019
bmpd.livejournal.com

Форум "Армия-2019" - наземные техника и вооружение

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25 по 30 июня 2019 года в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации "Патриот" в подмосковной Кубинке проходит Пятый международный военно-технический форум "Армия-2019".

В открытой экспозиции форума "Армия-2019" представлено значительное количество современных образцов наземного вооружения и военной техники.

Модернизированная боевая машина пехоты БМП-3 и 125-мм самоходная противотанковая установка 2С25М "Спрут-СДМ1" в экспозиции Пятого международного военно-технического форума "Армия-2019". Кубинка, 25.06.2019 (с) bmpd

(c) bmpd

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
ZBL-09
БМП-3
Р-17
Проекты
АРМИ-20XX
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