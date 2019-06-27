"Калашников" представил новое ружье против дронов

Самое компактное в мире "ружье" REX-2 для борьбы с беспилотными летательными аппаратами представила группа компаний "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех"). Об этом рассказал концерн на своем сайте.

Новый антидрон оснащается сменным набором модулей для подавления радио- и спутниково-навигационных сигналов управления беспилотниками. При этом он легче предшественника.

"Ружье для борьбы с БЛА REX-2 представляет собой более компактный вариант ружья REX-1, которое уже успешно эксплуатируется, в том числе государственными структурами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для людей устройство безопасно.

24 июня концерн "Калашников" создал первый в России барражирующий дрон-камикадзе "Ланцет". Беспилотник способен наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры.

В феврале "Калашников" представил дрон-камикадзе "Куб", однако этот беспилотник не имел телевизионного канала наведения. Кроме того, у нового дрона "Ланцет" увеличилась масса полезной нагрузки.