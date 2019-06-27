На плаву: получит ли российский флот атомные подлодки

Какие изменения претерпела новая госпрограмма вооружения ВМФ

По сообщению ТАСС, в ходе форума "Армия-2019", открывшегося в подмосковной Кубинке, планируется подписание контракта на постройку в рамках госпрограммы вооружений на 2018–2027 годы еще четырех атомных подводных лодок для ВМФ России. В числе заказанных субмарин будут два "стратега" — подводных ракетоносца проекта 955А "Борей-А" — и два многоцелевых подводных крейсера с крылатыми ракетами проекта 885М "Ясень-М". Их строительство должно начаться в ближайшие годы, однако сдача этих кораблей флоту предполагается уже после 2027 года. "Известия" разбирались в последствиях данного контракта.

Пятнадцать корпусов

Именно такое количество новых атомных субмарин, без учета подлодок спецназначения, флот должен был получить в рамках предыдущей ГПВ 2011–2020 годов, в том числе восемь "Бореев" и семь "Ясеней". Часть из них была заложена еще в 2000-е годы, а головные корпуса проектов 955 и 885, соответственно К-535 "Юрий Долгорукий" и К-560 "Северодвинск", и вовсе в 1990-е — работы на них долгое время не велись и фактически были начаты в середине – второй половине 2000-х годов. Впоследствии постройка активизировалась. На сегодняшний день, в конце июня 2019 года, в составе флота находятся три ракетоносца проекта 955 "Борей", еще один — представитель уже модернизированной версии "Борей-А" проходит испытания и в этом году должен быть сдан флоту, четыре оставшихся законтрактованных "стратега" должны быть спущены на воду в ближайшей перспективе — один в 2019-м, два в 2020-м и один в 2021-м — и войти в состав флота в 2020–2022 годах.

Торжественная церемония спуска на воду атомной подводной лодки проекта "Ясень" К-561 "Казань" в Северодвинске. 31 марта 2017 года Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

"Ясени", более насыщенные сложным оборудованием, и не имевшие в отличие от "стратегов" приоритетного финансирования, идут медленнее — в составе флота пока лишь головной "Северодвинск", передача К-561 "Казани", проходящей испытания, ожидается в следующем, 2020 году, в этом году должен быть спущен на воду третий "Ясень" (и второй "Ясень-М") — К-573 "Новосибирск", ввод которого в строй также запланирован на 2020-й, а остальные четыре корабля должны быть спущены в 2020–2022 годах и войти в состав флота в 2021–2023 годах.

Итого, из 15 ожидавшихся РПКСН и ПЛАРК новой постройки до конца 2020 года флот получит, в случае если уже скорректированные планы вновь не будут сорваны, в лучшем случае восемь субмарин, в том числе пять "Бореев" и три "Ясеня". Остальные "перейдут" на новую ГПВ, при этом высказываются подозрения, что срок ввода лодок в строй может растянуться до 2023 года в случае с "Бореями" и до 2024–2025 годов — с "Ясенями".

Еще четыре

Заказ еще четырех лодок имеющихся проектов вполне объясним. Судя по темпам постройки серийных субмарин, промышленность пока не готова к переходу на строительство нового проекта, известного как "Хаски", в рамках которого предусматривается строительство стратегической лодки, носителя крылатых ракет, и многоцелевой АПЛ с преимущественно торпедным вооружением с использованием унифицированных общекорабельных систем и агрегатов, а также другого оборудования и корпусных элементов.

Можно предполагать, что законтрактованные в 2019 году четыре субмарины будут заложены в 2021–2022 годах, что при характерных сроках постройки, даже с их убыстрением с учетом освоения серийных агрегатов, означает их ввод в строй, при оптимистическом прогнозе, в 2028–2029 годах, а при пессимистическом — в 2030–2032 годах. Фактически это означает, что в рамках ГПВ 2018–2027 флот не получит ни одной новой атомной субмарины — те, что будут сданы в ближайшие годы, заказывались еще в рамках предыдущей программы, а те, что планируется заложить, будут достроены уже после окончания новой.

Атомная подводная лодка проекта "Ясень" К-560 "Северодвинск" у причала оборонной судоверфи "Севмаш" в Северодвинске Источник изображения: Фото: РИА Новости

С учетом темпов вывода из строя действующих субмарин постройки 1970–1990-х годов и совершенно недостаточных объемов их модернизации (в части многоцелевых лодок в первую очередь) это означает, что к концу следующего десятилетия флот будет иметь, скорее всего, до 14 ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (десять "Бореев" и четыре РПКСН проекта 667БДРМ, срок службы которых периодически продлевается) и примерно столько же многоцелевых атомных субмарин, включая девять "Ясеней" и 5–6 (в сумме) единиц модернизированных лодок проекта 971 и 949А.

Если численность группировки "стратегов" можно признать нормальной и даже ее сокращение до 10 субмарин не повлечет больших проблем с учетом имеющегося налаженного серийного производства ракетных комплексов наземного базирования (ВМФ РФ в этом случае всё равно будет занимать устойчивое второе место в мире по мощи ядерных сил), то полтора десятка многоцелевых АПЛ для ВМФ России означают катастрофу. Она будет выражаться в неспособности адекватно выполнить ни одну из задач, стоящих перед группировкой этих субмарин, будь то прикрытие собственных "стратегов", обнаружение и слежение за чужими или борьба с надводными кораблями вероятного противника.

Варианты решения

С учетом подписанного в июле 2017 года Владимиром Путиным указа об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности на период до 2030 года, уже названного многими "указом о большом флоте", где говорится о недопустимости существенного превосходства сил других государств над ВМФ РФ, описанное выше положение вещей не является нормальным. Некоторые корректировки могут последовать в части достройки уже строящихся лодок — во всяком случае хотелось бы надеяться, что их введут в состав флота, не увеличивая и без того уже намечающееся опоздание. При этом состояние отечественной судостроительной промышленности не позволяет надеяться на то, что ВМФ получит первые лодки нового поколения (упомянутый выше проект "Хаски") до конца 2030 года.

Следует обратить внимание, что одним из требований к этому проекту является ускорение темпов строительства лодок — до 4–5 лет для многоцелевых атомных субмарин, а его экономика в целом должна обеспечить поставку 16–20 многоцелевых лодок в течение 10 лет — от закладки головной до сдачи последней.

Атомная подводная лодка проекта "Борей" К-535 "Юрий Долгорукий" на причале в Гаджиево Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Ранее предполагалось, что головная "Хаски" будет заложена уже в 2020–2021 годах, однако с учетом недостаточных темпов совершенствования отечественной судостроительной промышленности это вряд ли возможно ранее 2025 года, с отодвиганием вступления головной лодки в строй в лучшем случае на 2030-й.

В этих условиях единственным решением, позволяющим сохранить численность флота многоцелевых субмарин на минимально необходимом уровне, является возвращение к ранее анонсировавшимся планам массовой модернизации атомных подлодок предыдущих проектов. В случае если флот получит четыре модернизированных ПЛАРК проекта 949А, переоснащенных на универсальные пусковые установки с применением крылатых ракет комплексов "Оникс" и "Калибр", шесть многоцелевых субмарин проекта 971 и четыре — проекта 945/945А с пониженной шумностью, усовершенствованным оборудованием и ракетно-торпедным вооружением, то в сочетании с постройкой девяти "Ясеней" это позволит иметь в составе флота 23 многоцелевые субмарины, унифицированные по большей части применяемого вооружения и оборудования.

Помимо большего числа лодок самих по себе, это будет означать и сохранение базы эксплуатации и боевого применения АПЛ, в том числе в плане подготовки кадров. В противном случае, если будет допущен резкий провал численности лодок в составе флота, к тому моменту, когда промышленность сможет увеличить их численность, вполне может оказаться, что на них некому служить.

Илья Крамник