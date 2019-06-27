Палата представителей США в июле проголосует по резолюции, блокирующей продажу оружия Саудовской Аравии

Брюссель. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Палата представителей Конгресса США в июле проведет голосование по резолюции, блокирующей 22 сделки по поставкам оружия Саудовской Аравии, сообщают западные СМИ.

Один из ведущих конгрессменов-демократов в Палате представителей Стени Хойер заявил во вторник журналистам, что соответствующее голосование пройдет по возвращении конгрессменов на работу 9 июля после праздников, приуроченных ко Дню независимости США.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о намерении реализовать в общей сложности 22 сделки по поставкам оружия Саудовской Аравии и ОАЭ на сумму в $8,1 млрд.

Однако 20 июня Сенат, несмотря на то, что контролируется Республиканской партией, проголосовал за данную резолюцию. Также ожидается, что резолюция пройдет и через Палату представителей, которая находится под контролем Демократической партии.

Инициатива по блокированию этих оружейных сделок отражает растущее разочарование на Капитолийском холме американо-саудовскими отношениями, которые испортились в связи с участием Саудовской Аравии в многолетней гражданской войне в Йемене и с убийством журналиста издания The Washington Post Джамаля Хашкаджи в 2018 году.