Новый тренд британских ВС: "томми" пересядут на электромобили

Военное ведомство Великобритании проводит исследование возможности перевода боевой техники сухопутных войск на электропитание

Идея замены двигателей внутреннего сгорания на электрические моторы на транспортных средствах не нова. Работы в этом направлении ведутся уже больше столетия. И в последние годы, благодаря появлению аккумуляторов нового поколения, эти разработки серьезно продвинулись. Электромобили, элекроскутеры, различная техника с электрическим приводом получают все более широкое распространение. В пользу электрического движка говорят экономичность, больший ресурс, простота обслуживания, малошумность и, что особенно важно, экологичность.

Нет ничего удивительного в том, что подобные разработки ведутся и в военной отрасли. Напомним, что недавно турецкая фирма Otokar Otomotiv представила боевую машину Akrep II с полным электроприводом на колесную формулу 4х4. Причем по желанию заказчика, они могут иметь как питание от аккумуляторов, так и гибридное – с дизель-генераторной установкой. Отметим, что особый интерес у военных вызывает возможность снизить интенсивность теплового излучения техники с электроприводом, что в свете массового применения в вооруженных конфликтах последнего времени тепловизоров, особенно актуально.

Аналогичные работы ведутся сегодня и в других странах. Не стала исключением и Великобритания, где сегодня изучается возможность перевода колесной техники, стоящей на вооружении британской армии, на электрические приводы.

Министерство обороны этой страны заказало провести анализ имеющихся сегодня на мировом рынке электрических приводов на предмет их возможного применения на колесной бронетехнике, имеющейся в распоряжении королевских вооруженных сил.

К этой работе, начавшейся в декабре 2018 года, подключены помимо военных служб промышленные компании и научно-исследовательские центры, сотрудничающие с военным ведомством.

Помимо вопроса о возможности использования электрических или гибридных энергоустановок на данных платформах специалисты, проводящие исследование, должны определить также ряд других аспектов.

В частности им предстоит выяснить, насколько каждый из рассматриваемых приводов соответствует запросам военных и предполагаемым условиям эксплуатации. А также его устойчивость к киберугрозам и применению противником инновационных боевых систем, в том числе электромагнитного оружия.

На эти вопросы предстоит ответить в первой части исследования. Вторая часть будет посвящена практическому обоснованию перевода техники "на электричество" и поиску путей минимизации затрат и возможного ущерба от такой "перестройки".

Хотя исследование еще не завершено, большинство экспертов склоняются к тому, что выбор будет сделан в пользу гибридных синергетических приводов, являющихся своего рода компромиссом, позволяющим максимально использовать преимущества электродвигателя, купировав при этом большинство его проблем и недостатков. Таких, например, как зависимость от наличия зарядных установок, необходимость длительного времени на зарядку аккумуляторов и связанных с этим логистических трудностей.

Гибридная энергоустановка представляет собой генератор на топливном питании, от которого заряжаются аккумуляторные батареи большой емкости, а от них, в свою очередь, запитываются электроприводы, приводящие машину в движение. Генератор включается только по мере необходимости подзарядить батареи.

Как сообщают британские СМИ, в Министерстве обороны на данное исследование возлагаются большие надежды, поскольку перевод техники на инновационное питание будет серьезным шагом в модернизацию ВС и повышение их боевой эффективности.

Борис Джерелиевский

Газета "Военно-промышленный курьер",