Белорусские военные заключили с Россией контракт на модернизацию танков

Модернизация 11 танков Т-72Б до уровня Т-72Б3 в ближайшие два года предусматривается контрактом, который заключен между оборонным ведомством Беларуси и российской корпорацией "Уралвагонзавод". Информация об этом появилась на сайте Министерства оборона РБ.

Встреча членов делегации белорусских Вооруженных Сил с представителями российского ВПК прошла во время международного военно-технического форума "Армия-2019". Кстати, эксперты полагают, что и прицелы белорусского производства, устанавливаемые на российские танки, тоже во многом превосходят зарубежные аналоги.

Кроме того, как стало известно из местных источников, подписан контракт с научно-производственной корпорацией "Иркут" о дооборудовании самолета Як-130 под установку бортового комплекса обороны "Талисман" белорусского производства. Он позволит повысить эффективность защиты машины от зенитно-ракетных комплексов и авиационных ракетных комплексов перехвата".

Как уже сообщал "СОЮЗ", корпорация "Уралвагонзавод" уже четыре года успешно выполняет модернизацию танков Т-72Б для белорусской армии. А танки Т-72Б3 с прицелом белорусского производства "Сосна У" превосходят все зарубежные аналоги по критерию "стоимость-эффективность" не менее чем в два раза.

Остается только добавить, что международный военно-технический форум "Армия-2019" проходит в подмосковном городе Кубинка на этой неделе. Участие в нем принимают более 1,5 тысяч крупных оборонных предприятий, ведущие конструкторские бюро и научно-исследовательские институты.

Здесь представлены свыше 27 тысяч образцов продукции и технологий. Беларусь на оружейный форум делегировала около 20 организаций и компаний различной формы собственности и ведомственного подчинения. Источники в минобороне РБ уточняют, что организации белорусского ВПК привезли более 250 образцов продукции военного назначения, причем многие из них демонстрируются впервые.

Юрий Сизов