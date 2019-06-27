НПО "Алмаз" разрабатывает авиалазеры для противодействия средствам разведки

Их планируется применять против объектов на земле, море, в воздухе и в космосе

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. НПО "Алмаз" разрабатывает авиационные лазеры для противодействия наземным, воздушным и космическим средствам разведки. Об этом говорится в годовом отчете предприятия за 2018 год, опубликованном во вторник.

"Приоритетными направлениями деятельности ПАО "НПО "Алмаз" [являются] разработка и исследование опытного образца лазерного комплекса авиационного базирования для противодействия в инфракрасной области спектра разведывательным средствам на земле, море, в воздухе и в космосе", - говорится в документе.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник писал, что Россия ведет работы над самолетом, оснащенным лазерным вооружением нового поколения А-60. Проект реализуется в рамках опытно-конструкторских работ "Сокол-Эшелон".

Попытки создать летающий лазер предпринимались еще в советское время. Первый экземпляр самолета А-60, созданного на базе Ил-76МД, поднялся в воздух в 1981 году. Несколько лет назад проект был возобновлен.

Работы над авиационным лазером велись и в США, однако в конце 2011 года программа, в рамках которой был создан экспериментальный боевой самолет Boeing YAL-1, была свернута.