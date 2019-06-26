Деловая столица (Украина): "Шилка" против дронов. Сможет ли Украина продать модернизацию зениток

Война на Донбассе поставила перед ВСУ новые задачи, в том числе борьбу с беспилотниками противника. Одним из самых эффективных средств для уничтожения дронов являются зенитные установки, к которым относится "Шилка". Украина поставила в строй 30 из имеющихся 105 единиц и задумалась о модернизации остальных 50-60 машин. Но их стоит модернизировать только в в расчете на возможность продать, а это дело далекого будущего, считает военный эксперт.

В мире два десятка стран имеют на вооружение подобные комплексы

Война на Донбассе поставила перед национальными вооруженными силами абсолютно новые задачи. Одной из них стала борьба с беспилотниками противника. Причем, не только на линии соприкосновения на Донбассе, но и в тылу - не секрет, что часть налетов на склады боеприпасов была совершена именно боевыми дронами российского производства.

Одной из самых эффективных средств ныне признано уничтожение таких малоразмерных целей из зенитных установок. На вооружении Сухопутных войск состоит две модели - обе калибра 23 мм. Это ЗУ-23-2, более известная в войсках как "ЗУшка", и ЗСУ-23-4 "Шилка".

Последняя является самоходной и, имея четыре ствола со скорострельностью 3400 выстрелов в минуту, может обеспечить довольно высокую плотность огня на дальностях до двух километров. Однако до нынешнего момента проблемой оставалась электронная начинка комплекса.

И вот буквально на днях появилась информация о том, что после заводских испытаний передается в опытную эксплуатацию в войска вариант модернизации от Государственного предприятия "Завод Арсенал" 3СУ-23-4М-А1, главной особенностью которого является установка узлов и агрегатов отечественного производства.

Так, старую советскую аналоговую радиолокационную станцию 1РЛ33М убрали - ее заменила новая отечественная цифровая станция "Рокач-АС". Она способна работать в трех режимах: кругового обзора (впервые "Шилка" перестала зависеть от внешнего целеуказания), поиска и автосопровождения.

Но самое главное: она способна обнаруживать и сопровождать даже самые мелкие беспилотники с площадью рассеивания всего около 0,01 кв. м. Причем делать это на расстоянии до 7 километров!

Новая РЛС совсем небольшая и занимает не все внутренне пространство башни как старая, а установлена сверху в контейнере. Таким образом появилась возможность сделать условия для работы расчета более комфортными за счет установки новых систем жизнеобеспечения.

По словам разработчиков, существует еще два варианта модернизации. Главной особенностью 3СУ-23-4М-А2 стала оптико-электронная система, помимо прочего имеющая лазерный дальномер. Система позволяет выдавать координаты и параметры целей для цифровой АСУ в автоматическом или полуавтоматическом режиме.

Система отечественного производства позволяет выявлять цели на дальностях до 12 км, а брать на автоматическое сопровождение с 10 км. Конечно, этого явно недостаточно для борьбы с современными летательными аппаратами, однако вполне хватит для борьбы с беспилотниками.

И, наконец, самый продвинутый вариант - 3СУ-23-4М-А3. Это "прокачанная до максималок" "Шилка" с модулем с четырьмя зенитными ракетами (по всей видимости, перспективные ракеты комплекса "Колибри" или "Барс"), которые позволяют гарантированно поражать воздушные цели на дальностях до 5 км. Причем, не просто пакет, а полноценная установка, которая с одной заправки хладоагентом обеспечивает до 12 часов непрерывной готовности ракет к пуску, то есть, поддерживает охлаждение матриц головок самонаведения, позволяя в любую секунду произвести захват цели.

Говоря о вариантах модернизации и будущем "Шилки" как таковой в ВСУ не стоит забывать, что на момент аннексии Крыма весной 2014-го она фактически не состояла на вооружении, 105 единиц находились на базах хранения - в Нежине, Вознесенке, Балаклее и т.д. Единственная часть, у которой они были, - 36-я бригада береговой обороны в Крыму. Одиннадцать ЗСУ-23-4 были захвачены россиянами, возвращены в июне и после ремонта в Николаеве в 145-м ремонтно-восстановительном полку отправлены на фронт.

Наши военные большие надежды возлагали на восстановление остального парка "Шилок". Однако в установке было столько деталей и агрегатов, которые производились исключительно в Российской Федерации, что в итоге удалось поставить в строй всего около 30 машин. Ныне они составляют систему объектовой ПВО на второй и третьей линии обороны на Донбассе.

В истории войны отмечен, по крайней мере, один случай применения "Шилок" по наземным целям - в 2017-м в ходе ожесточенных боев за Авдеевскую промку. В целом же говорить о каком-то решающем их вкладе в ПВО фронта протяженностью 425 км на данный момент не приходится.

Восстановление остальных "Шилок", которые находятся на хранении, остается под большим вопросом - ради 50-60 машин разворачивать производство деталей попросту нет смысла. Другое дело - если, например, мы сможем получить хотя бы один-два зарубежных контракта. Но до этого очень далеко.

Варианты модернизации установок и их опробование в боевых условиях стоит рассматривать, прежде всего, под углом увеличения экспортной привлекательности нашей оборонки в целом. Ведь в мире два десятка стран имеют на вооружение подобные комплексы и их модернизация просто необходима - самые новые "Шилки" выпущены в 1982-м.

Освоить ремонт шасси без россиян мы пока не в состоянии, а вот повысить боевую мощь за счет новой электроники нашим предприятиям вполне по силам. А будут экспортные заказы, значит, наш военно-промышленный комплекс будет иметь больше возможностей для модернизации станочной базы и, собственно говоря, удешевления оружия для ВСУ.

Михаил Жирохов