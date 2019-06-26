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26.06.2019
Российская газета

Россия и Индонезия будут вместе выпускать военную технику

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Источник изображения: Артем Житенев/РИА Новости

Российская Федерация и Индонезия будут вместе выпускать военную технику. Официально вступило в силу соглашение об оборонном сотрудничестве. Об этом стало известно в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019".

В этом соглашении, которое подписали в 2016 году, несколько основных положений: совместное производство и исследования в области оборонной промышленности, передача друг другу технологий, научно-технические проекты, регулярные двусторонние встречи, обмен опытом миротворческой деятельности. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Между тем Индонезия уже многие годы закупает разное российское вооружение. Так, в феврале прошлого года Москва и Джакарта подписали контракт на поставку 11 российских истребителей Су-35. И, несмотря на давление США, индонезийское правительство заявило, что не выходит из соглашения о покупке истребителей. В апреле 2019-го две страны заключили контракт на поставку машин БМП-3Ф и бронетранспортеров БТ-3Ф.

Теперь, в рамках соглашения об оборонном сотрудничестве, Россия и Индонезия смогут вместе выпускать военную технику.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
США
Продукция
БМП-3
БМП-3Ф
БТ-3Ф
Су-35
Проекты
АРМИ-20XX
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