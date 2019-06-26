"Согаз" застрахует стартовые комплексы на Байконуре и Восточном на 16 млрд рублей

Объекты страхуются на срок до 5 июля 2020 года

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ФГУП "ЦЭНКИ") подвел итоги запроса предложений на страхование стартовых комплексов для запусков ракет-носителей типа "Протон" и "Союз" на космодромах Байконур и Восточный на общую сумму 16 млрд рублей. Информация о тендере размещена на сайте госзакупок.

Согласно протоколу, заявку на конкурс подал только один участник - компания "Согаз", на этом основании закупка была признана несостоявшейся. Закупочная комиссия приняла решение заключить договор с единственным участником по цене 62,9 млн рублей, что соответствует начальной (максимальной) цене контракта. Организатору закупки - "дочке" Роскосмоса ООО "СБ "РК-страхование" - поручено провести с "Согазом" преддоговорные переговоры.

Как следует из конкурсной документации, на Байконуре страхуются четыре наземных стартовых комплекса - по два для ракет "Протон" и "Союз" на общую страховую сумму 8,7 млрд рублей. На Восточном страхуется стартовый комплекс "Союза" на 7,3 млрд рублей. Стартовые комплексы Байконура страхуются на срок с 6 июля 2019 года по 5 июля 2020 года, стартовые комплексы "Восточного" - с 4 июля 2019 года по 5 июля 2020 года.

Стартовые комплексы страхуются на случай повреждения или полной гибели в результате пожара, взрыва, наводнения, протечки, землетрясения, нерасчетных режимов работы космической техники, ошибок изготовления и монтажа, противоправных действий третьих лиц. Риски по договору должны быть перестрахованы не менее чем на 50%.

Согласно техническому заданию, в течение периода страхования с Восточного планируется пять пусков "Союза", с Байконура - 15 пусков "Союза" и шесть пусков "Протона". Количество запусков может уточняться, говорится в документации.