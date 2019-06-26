Пусть обвиняют США: Госдума ответила на заявление НАТО по ДРСМД

Госдума ответила на угрозы НАТО по ДРСМД

Россия, в отличие от США, не выходила из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а лишь приостановила свое участие в нем, заявили в Госдуме. К тому же ракета 9М729, на уничтожении которой настаивает Вашингтон, полностью соответствует условиям договора. Таким образом парламент ответил на угрозы со стороны НАТО ответить Москве за выход из ДРСМД.

Россия не выходила из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а лишь приостановила свое действие в нем, в отличие от США, сказал RT зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Депутат также отметил, что ракета 9М729, на уничтожении которой настаивает Вашингтон, полностью соответствует условиям договора. "Ее дальность 486 км. Это при оговоренных 500 км. И мы готовы обсуждать возможность возвращения в рамки договора. Поэтому НАТО, председателю [альянса Йенсу] Столтенбергу надо сделать заявление в отношении США и призвать их в первую очередь к переговорам по возвращению этого договора", - подчеркнул он.

Таким образом он ответил на ранее сделанное Столтенбергом заявление о том, что

НАТО пойдет на ответные меры, если Россия не вернется к соблюдению ДРСМД до 2 августа.

"Россия должна до 2 августа контролируемым способом уничтожить свои ракеты SSC-8 (9М729 по классификации НАТО. - "Газета.Ru"), которые нарушают договор", - подчеркнул Столтенберг, напомнив, что у Москвы осталось всего пять недель, чтобы "вернуться" к соблюдению соглашения.

Он предупредил, что НАТО "примет решение о дальнейших мерах", если Россия не уничтожит эти ракеты. По его словам, ответ альянса будет оборонительным и скоординированным. Столтенберг заверил, что военный блок не будет зеркально отражать действия России. Генсек НАТО подчеркнул, что организация не собирается развертывать новые наземные ядерные ракеты в Европе и не хочет новой гонки вооружений.

Европейские страны альянса должны убедиться, что их системы противоракетной обороны эффективны, отметил Столтенберг. "Кроме того, эффективные защитные меры означают, что Европа должна добиться технологического превосходства, в том числе в космосе и кибернетическом пространстве, а также в системах искусственного интеллекта", - подчеркнул он.

Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон, в свою очередь, отметила, что

США изучают возможность ответа на "нарушения" ДРСМД со стороны Москвы.

"У нас сейчас нет систем защиты от российских крылатых ракет, но мы будем искать ответ на нарушения Россией ДРСМД, в частности, в сфере новых разработок", - отметила она.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев пояснил, что возвращение России к исполнению ДРСМД возможно только в том случае, если США выполнят требования документа и устранят нарушения со своей стороны.

"Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, любезно предоставившего России "еще пять недель для возвращения к ДРСМД и ликвидации своих ракет", якобы нарушающих положения Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности, звучит явно не как приглашение к диалогу, а как попытка возложить вину за развал контроля над ракетами этого класса на Россию", - сказал Косачев РИА "Новости".

Он убежден, что НАТО "слепо следует за логикой Вашингтона" и не воспринимает аргументы другой стороны, а для военной организации, которая претендует на роль столпа безопасности в Евроатлантике, это недопустимо.

Сенатор напомнил, что именно Россия на заседании Совета Россия-НАТО 31 октября прошлого года инициировала обмен мнениями по критической ситуации, сложившейся вокруг ДРСМД. К тому же, Москва продемонстрировала журналистам и иностранным экспертам ту самую ракету, о которой говорит генсек НАТО и ранее говорил Вашингтон, мотивируя свой выход из ДРСМД.

"Но НАТО предпочла нашу инициативу "не заметить". Поэтому возвращение России к выполнению своих обязательств по Договору - а они именно приостановлены, а не прекращены указом президента России, - разумеется, возможно, после устранения причин, приведших к этой приостановке: односторонний выход США из ДРСМД, а также продолжающиеся нарушения американской стороной договора, которые игнорирует Брюссель", - отметил Косачев.

К тому же он обратил внимание, что какие-либо требования или претензии могут выдвигаться только после диалога. Он подчеркнул, что российская сторона полностью возлагает ответственность за развал "важнейшего Договора в сфере ограничения вооружений" на США и на поддерживающую их НАТО.

Договор о ликвидации ракет средней (1 тыс. - 5,5 тыс. км) и меньшей (500 - 1 тыс. км) был заключен между СССР и США в 1987 году. В соответствии с ним стороны договорились уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с данным диапазоном действия. Также государства отказывались от производства, испытаний и развертывания таких вооружений в будущем.

Сейчас этот документ находится на грани полного прекращения своего действия. Президент США Дональд Трамп 2 февраля заявил о приостановке участия Вашингтона в этом договоре и о начале разработки его страной "военного ответа" на "нарушения" обязательств по соглашению, который якобы совершила Москва.

Если стороны не нейдут единое решение этого вопроса, а надеяться на это уже практически не приходится, 2 августа ДРСМД полностью прекратит свое существование.

Вашингтон требует от России, чтобы она проверяемо уничтожила свою ракету 9М729, которая, по мнению американской стороны, нарушает условия соглашения. При этом Москва предоставила доказательства, что это не так.

Российская сторона не собирается избавляться от своего безосновательно обвиненного оружия и сразу же после заявления Трампа объявила о приостановке участия в Договоре со своей стороны. Президент России Владимир Путин также объявил, что Москва приступает к разработке ответных действий в отношении США.

Лидия Мисник