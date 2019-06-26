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26.06.2019
ТАСС

Всеармейский этап конкурса "Инженерная формула" стартовал под Тюменью

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ИМР-2 и УР-77 Метеорит
Инженерная машина разграждения ИМР-2 и установка разминирования УР-77 Метеорит.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Герасимов

В нем принимают участие девять команд из четырех военных округов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Всеармейский этап конкурса военных инженеров "Инженерная формула" Армейских международных игр - 2019 стартовал на полигоне Андреевский Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа во вторник.

"Конкурс начался с полуфинальных заездов тяжелых гусеничных машин: МДК (машина для отрывки котлована), ИМР (инженерная машина разграждения), ПТС (плавающий транспортер), УР-77 (установка разминирования), ГМЗ-3 (гусеничный минный заградитель). Каждая машина выполняет свою задачу по предназначению", - говорится в сообщении.

Экипажи машин должны преодолеть 26 препятствий на максимально быстрой скорости, самыми сложными из которых являются "ров", "колейный мост", "эскарп", "брод", "проход в минном поле". Длина трассы составляет 2,2 тыс. м.

В конкурсе принимают участие девять команд из четырех военных округов, Северного флота, а также инженерных соединений центрального подчинения. Впервые в конкурсе задействованы установка разминирования УР-77 "Змей Горыныч" и гусеничный минный заградитель ГМЗ-3. Финал соревнования состоится 29 июня на полигоне Андреевский. Победители конкурса будут представлять Россию на международном этапе Армейских международных игр, который пройдет в конце августа.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
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УР-77
Проекты
АРМИ-20XX
СФ
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