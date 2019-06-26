В поисках последнего дюйма

Мировые состязания по ультракороткому взлету и посадке

Как правило, при проектировании летательного аппарата в него закладывается комплекс характеристик, каждая из которых ограничивается другими. Сложно одновременно летать быстро, высоко, долго и с хорошей полезной нагрузкой! Другое дело, когда самолёт затачивается под установление рекорда по какому-то одному показателю. Вот здесь и приходит время самых необычных решений.

Этот ролик снят в 2018 году на Аляске на мировых состязаниях по самому короткому взлёту и самому короткому пробегу на посадке. Именно поэтому все участники — это настоящие лёгкие мотыльки с большим крылом, использующие экранный эффект у земной поверхности и способные удерживать равновесие на огромных шинах низкого давления.

Что касается цифр, сразу вспоминается культовый советский фильм "Последний дюйм", где старый Бен Энсли учит своего сына ловить последний дюйм на посадке — здесь такое умение явно бы пригодилось. В 2017 году лётчик Фрэнк Напп (Frank Napp) установил на своём переделанном "Пайпер Кэбе" образца 1939 года мировые рекорды как ультракороткого взлёта, так и посадки. Но в 2018 году Ден Рейнольдс (Dan Reynolds) поставил новый рекорд посадки: 9 футов и 5 дюймов, или около 287 сантиметров, — превзошёл Наппа на целый фут!