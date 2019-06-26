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26.06.2019
WarSpot

BAE Systems разработает новые варианты ACV

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Источник изображения: warspot.ru

Плавающий бронетранспортёр ACV адаптируют для использования командованием и ударной роли. Вчера, 24 июня, портал navyrecognition.com сообщил о том, что командование Корпуса морской пехоты США подписало контракт с компанией BAE Systems на разработку новых модификаций боевой машины Amphibious Combat Vehicle.

В рамках контракта, стоимость работ по которому не должна превысить $67 млн, BAE Systems разработает для американских морпехов бронетранспортёр ACV в модификации command-and-control (C2). Кроме того, будут построены три опытных образца ACV C2 для проведения испытаний.

Бронетранспортёр-амфибия ACV от BAE Systems.

Источник изображения: breakingdefense.com

Второй дополнительной модификацией станет ACV medium-caliber-cannon — бронетранспортёр с орудием "среднего калибра". Работы по этой модификации ограничатся проектными чертежами.

Тендер на поставку новых амфибийных бронетранспортёров для Корпуса морской пехоты стартовал в США в 2015 году. Его финалистами стали Terrex 2 от SAIC и ACV BAE Systems, военное командование отдало предпочтение боевой машине от BAE.

Победа в тендере была очень важна для BAE Systems, поскольку с 1941 года все амфибийные машины Корпуса морской пехоты США производятся этой компанией и её предшественниками. Плавающий бронетранспортёр ACV создан на базе итальянского БТР Iveco SuperAV, вмещает 3 членов экипажа и 13 десантников, а его максимальная скорость составляет 120 км/ч по суше и 11 км/ч по воде. Запас хода машины — 500 км, мощность двигателя — 690 л. с., запас плавучести — 21%.

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
США
Продукция
Terrex
Компании
BAE Systems
Iveco
SAIC
Проекты
ACV БМ
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